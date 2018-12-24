Özersay'dan Netanyahu'ya sert yepki!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun `Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ı işgal ettiği´ yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Özersay, "Türkiye işgalci değil, 1974´ten bugüne hem bu adada, hem de bu bölgede istikrarı sağlayan en önemli ülkedir, 44 yıldır devam eden sulhun güvencesidir" dedi.
İSRAİL, RUM İLİŞKİSİ
"Düşmanımın düşmanı dostumdur benzeri bir anlayış bu yüzyılda sadece ve sadece zarar verir" ifadelerini kullanan Özersay şöyle devam etti; "İsrailin Kıbrıs Rum tarafı ile yöneldiği ittifakın kimseye karşı olmadığı söyleniyordu, oysa son dönemde yaptıkları açıklamalar ve yaklaşımları, Doğu Akdeniz'deki bu işbirliği girişimlerinin dışlayıcı ve ötekileştirici olduğunu ortaya koyuyor. Umarım İsrail körü körüne Rum tarafının Türkiye karşıtlığına dayalı politikalarına kapılmaz aksi halde bu bölgede istikrar sıkıntıya girecektir."
İsrail'in Rum tarafı ile ilişkilerini de eleştiren Özersay, "Türkiye ve KKTC´ye karşı şekillenen bu birlikteliğin nereye yöneldiği, bu son açıklamalarla daha bir belirginleşiyor ve pek de barışçıl bir inisiyatif olmadığı anlaşılıyor. Bölge barışını önemsediğini söyleyen herkesin bir değil birkaç kez düşünmelerini salık veririm" diye konuştu. Kaynak/DHA
Bu zatın kendi ülkesindeki iç meselelerle ilgili bir beyanatını hiç duymuyoruz. Kör, sağır, dilsizi oynuyor. İş Türkiye'ye yalakalığa gelince bir numara.
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