Özersay'dan Ulaştırma Bakanı'na sert tepki!

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay dün Girne dağyolu'nda yaşanan kaza üzerinden Ulaştırma Bakanı'nı eleştirdi.
Özersay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can güvenliğimizin olmadığı Dağyolunda son üç yıldır kum havuzunda kum yok, ama Ulaştırma Bakanı'nın mandırasına giden yola, üstelik de Pazar geceyarısına kadar çalışıp dökmek için her türlü malzeme var" dedi.
Ulaştırma Bakanları en azından son üç yıldır 'gözlemlemeye, BAKMAYA' devam ediyor diyen Özersay "Bakanların önceliği vatandaşın can güvenliği değil, kendi esenlikleri" eleştirisini yaptı.
Her daim deriz ya YE CE BE .iste bu da onlardan biri .Yasasin KKTC .
Orda çakıl var...kaza havuzdan önce oldu...sürücü hatası olmalı...frenleri yaktı.havuza ulaşsa kurtarır dururdu.
Mandıra yolu özelin değilmi...herkes kendi yapar bildiğimiz!sonra 2.iş yasak değilmi!?