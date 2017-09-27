Özersay'dan Ulaştırma Bakanı'na sert tepki!

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay dün Girne dağyolu'nda yaşanan kaza üzerinden Ulaştırma Bakanı'nı eleştirdi.

Özersay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Can güvenliğimizin olmadığı Dağyolunda son üç yıldır kum havuzunda kum yok, ama Ulaştırma Bakanı'nın mandırasına giden yola, üstelik de Pazar geceyarısına kadar çalışıp dökmek için her türlü malzeme var" dedi.

Ulaştırma Bakanları en azından son üç yıldır 'gözlemlemeye, BAKMAYA' devam ediyor diyen Özersay "Bakanların önceliği vatandaşın can güvenliği değil, kendi esenlikleri" eleştirisini yaptı.