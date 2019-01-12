Özersay'dan Washington'da Doğalgaz Vurgusu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Washington temasları kapsamında, ABD'nin dış politikasına yön veren en prestijli düşünce kuruluşlarından birisi olan Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (Center for Strategic and International Studies-CSIS) sunum yaptı.

Özersay,Rum tarafının lisans verdiği şirketlerin temsilcilerinin de yer aldığı uzmanlardan oluşan katılımcılara, Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki enerji denklemine dair Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu ve işbirliğine dair önerisini anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sunumun ardından BRT muhabirinin sorularını yanıtlayan Özersay, “Biz yapıcı ve yaratıcı bir tutum ortaya koyuyoruz ancak kimse oturup Kıbrıs Rum tarafını izlememizi beklemesin, biz izleyici olmayız. Rum tarafını bu konuda kendi haline bırakacak değiliz” dedi.

Özersay, Washington’da dün ayrıca, Reuters ve Bloomberg'e de demeç verdi. Özersay, bugün de bazı basın yayın temsilcileri ile bir araya gelecek.