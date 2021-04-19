Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası

Özersay'dan 'Yargı bağımsızlığı' paylaşımı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yargı bağımsızlığı konusunda gösterilen toplumsal birlikteliğin önemini vurguladı. 

19 Nisan 2021 Pazartesi 23:13
31 Okunma
Özersay'dan 'Yargı bağımsızlığı' paylaşımı

Özersay, “Bu memleketi yürekten seven, bunca yıldır verdiğimiz toplumsal mücadele ve ödediğimiz bedeller üzerine kurulan bu devlete, kurumlarına, Anayasasına, kendine has laiklik anlayışına herkesin din ve vicdan hürriyetine saygı göstererek sahip çıkan, bunu cesaretle yüksek sesle savunmaktan çekinmeyen herkese selam olsun” dedi.

Özersay, siyasi görüş ayrılıkları bir kenara konularak devletin ve yargının bağımsızlığı konularında toplumsal birliktelik gösterebilmenin, birilerinin dilinden hiç düşürmediği egemenliği ama buna ters olacak şekilde aynı kesimlerin devleti ve halk iradesini durmadan itibarsızlaştırdığı bir ortamda, çok daha değerli, çok daha anlamlı olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta cinayet
Güney Kıbrıs'ta cinayet
Başbakan müjdeyi verdi
Başbakan müjdeyi verdi
Atalay'dan Kur'an kursu yorumu...
Atalay'dan Kur'an kursu yorumu...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim