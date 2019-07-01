Özersay'dan yeni açıklama

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, az önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Az önce Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır.