Özersay: Devlet deneme yanılma yoluyla yönetilmez!

“Halkın gücü karşısında kimse duramaz” diyen Özersay, hükümetin, halkın verdiği tepki sonucunda bu kararları almaya mecbur olduğunun altını çizdi.

Devletin deneme yanılma yoluyla yönetilmemesi gerektiğini kaydeden Özersay, “Madem mümkündü insanlara bunu niye yaşattınız? Niye hesaplamadan, planlamadan guduru ve ölçüsüz zam yaptınız?” dedi.

Kudret Özersay’ın açıklaması şöyle:

Hükümet alkol ve elektrik zammı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bunun tam olarak nasıl bir indirim olacağını hesaplayacağız. Devlet deneme yanılma yoluyla yönetilmez, madem mümkündü insanlara bunu niye yaşattınız? Niye hesaplamadan, planlamadan GUDURU VE ÖLÇÜSÜZ ZAM YAPTINIZ?

Halkın verdiği tepki sonucunda buna mecbur kaldılar. Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla hareket etmemiz sonuç verdi.

#HalkınGÜCÜ önünde kimse duramaz.