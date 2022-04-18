Özersay: ‘Devleti itibarsızlaştırıyorsunuz’

Meclis’te söz alan Halkın Partisi Milletvekili Kudret Özersay ‘Devletin itibarına’ dair konuşma gerçekleştirdi.

Özersay, ‘bu devletin bir itibarı olduğuna gerçekten inanıyorsanız, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlara bir an önce son verin’ dedi.

Ülkenin devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan birçok şey yaşadığına işaret eden Özersay, Başbakan ve Maliye Bakanı’nın elektrik zammında yapılacak indirimle ilgili ‘çelişkili’ açıklamalarını değerlendirdi, şunları kaydetti:

“Belki siz bundan rahatsız olmuyorsunuz ama biz gerçekten mahcup oluyoruz ve üzülüyoruz. Hafta sonu yaşadıklarımıza baktığımız zaman, Sayın Başbakan, bir Başbakan’ın böyle bir duruma düşürülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Geçen hafta sorduk ama yanıt alamadık, bugün tekrar buradan sormak istiyorum. Sayın Maliye Bakanı elektrik indirimi ile ilgili olarak o Bakanlar Kurulu toplantısında kendisine tamam dedi mi? Dediyse aynı fikirde miydi de tamam dedi? Demediyse nasıl oldu da Başbakan çıkıp öyle bir açıklama yaptı. Sonradan Başbakan bunun sadece Mart ayında geçerli olduğunu söylediyse o zaman Sayın Başbakan mı görüşünü sonradan değişti? Maliye Bakanı Başbakan’ı ikna mı etti yoksa bizim anlamadığımız bir durum mu var? Başbakan’ın sözleri hava da mı kaldı? Maliye Bakanı bu şartlar altında önce Başbakanı, sonra devleti itibar açısından zor duruma mı sokmuş oldu? Buna bir netlik kazandırmanızı istiyoruz.”

El-Sen’le yapılan anlaşma

El-Sen’le yapılan anlaşmaya da değinen Özersay, “Şartlar ne olursa olsun bir sendika ile öyle bir metni imzalamamanız gerektiği aşikârdır” ifadelerini kullanarak, Başbakan’ın bu imzayla birlikte Polis teşkilatını da zora soktuğunu söyledi. Özersay hükümetin ciddi bir otorite kaybına uğradığını belirterek, ‘devleti itibarsızlaştırıyorsunuz’ ifadelerini kullandı.