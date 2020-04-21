Özersay: “Durumun ciddi olduğu konusunda hemfikiriz”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, mecliste yaptığı konuşmasında, halkın rehavete kapılmasına neden olacak konuşmalar yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, bu süreci sakin kalarak yürütmek gerektiğini ifade etti.

Durumun ciddiyetinin farkında olduklarını vurgulayan Özersay, şu açıklamalarda bulundu:

“İnsanlara sokağa çıkmayın, toplu yerlerde bulunmayın çağrısı yaparken meclisi toplamamız doğru olmazdı. Yapılan eleştiriler ve öneriler için teşekkür ediyorum. Durumun ciddi olduğu konusunda hemfikiriz. Bu nedenle ciddiyet çağrısı yapmanın anlamı yok. Biz ciddiyetin farkındayız. Her şey eksiksiz yapıldı diye bir iddiamız yok. Dünyanın içinde bulunduğu bu krizi yönetmek için çabalıyoruz. Özellikle bu dönemde kriz yönetiminin toplumda güven sağlamakla ilişkili olduğunu söylerken, toplumda endişe yaratıcı söylemlerden kaçınmalıyız. Vatandaşta endişe ve kaygıyı körükleyici söylemlerden kaçınmalıyız. Kriz yönetimiyle ilgili değerlendirmeler sübjektiftir. Kriter belirlenmedi demek yetmiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında ilk günden itibaren açık olan ve görevlerini yerine getirmeye devam eden yerler var. Kamu kurum ve kuruluşları nasıl açılmalıdır ve nasıl hizmet vermelidirler ilgili çalışmalar yapıldı ve buna göre hizmet vermeye başlayan kurumlar hizmet veriyor.”

“AÇILIMLA İLGİLİ 3 BAKANLIK TARAFINDAN TASLAK KRİTERLER BELİRLENDİ”

“Hangi sektörlerin ne şekilde açılacağıyla ilgili kriter belirlenmesi amacıyla 3 bakanlık tarafından taslak bir kriter belirlendi ve çalışmalar sürüyor. Biz zaten kriter belirlenmeden ve kriterler yerine getirilmeden açılım olmayacağıyla ilgili açıklama yaptık. Yeni yaşam tarzımıza göre kriterler belirlenecek. ‘Kriterler belirlenmedi’ eleştirilerine anlam veremiyorum. Çalışma Bakanı ve Sağlık Bakanı eleştirilerle ilgili gerekli izahatları burada yapacaktır. Tüm konularda dünyada çözüm yolu bulunmuş değildir. Bu konularda tek ve sınanmış bir doğru budur. Acıdır ama gerçek budur. Belli bazı ülkeler plan yaptıklarını ve bu planları uyguladıkları doğru değildir. Sürekli planlamalar güncelleniyor. Henüz denenmiş ve başarıya ulaşılmış bir plan yok.”

“SONUÇLARI ÖNGÖREMEDİĞİMİZ BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Kötü yönetilmiş bir kriz görmek istiyorsak dünyada bakabileceğimiz çok örnek var. Kötü yönetilen bir kriz görmek istiyorsak Birleşik Krallık’ın kriz yönetimine bakmamız gerekiyor. İtalya ve İspanya’nın durumu da ortadadır. Dünya’nın bir parçası olarak biz de kısmen bu krizi yaşıyoruz ama eleştirilerin adil olması gerekiyor. Hükümet olarak bu krizle ilgili tedbir alırken bazı tereddütlerimiz, eksikliklerimiz ve yanlışlarımız olduğu doğrudur. Dünyada örneği olmayan bir krizle karşı karşıya kaldık. Sonuçları öngöremediğimiz bir krizle karşı karşıya kaldık. Bazı konuları göz ardı etmeyelim. Eksiğimiz ve hatalarımız oldu ama bunlarda ısrarcı olmadık. Samimiyetle eleştiri ortaya koyan herkese teşekkür etmek istiyorum. Dünya Bankası genel direktörü bugün, ‘Bu virüsü birbirinizle kavga etmek ya da siyasi puan kazanmak için kullanmayın. Bu tehlikeli bir yaklaşım olur bu ateşle oynamak olur açıklamasında bulundu. Samimiyetle muhalif çaba ortaya koyanlara teşekkür ediyorum.”