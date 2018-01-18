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Özersay: "Düşüne düşüne bunu mu buldun"

Özgürgün’ün aylardır kamuoyunun gündeminde bulunan 700 bin dolarla ilgili iddialara istinaden yaptığı yazılı açıklamaya HP Genel Başkanı Kudret Özersay’dan jet yanıt yanıt geldi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:11
Özersay: "Düşüne düşüne bunu mu buldun"
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Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün aylardır kamuoyunun gündeminde bulunan 700 bin dolarla ilgili iddialara istinaden yaptığı yazılı açıklamaya HP Genel Başkanı Kudret Özersay’dan jet yanıt yanıt geldi. 

Sosyal medya üzerinden Özgürgün’ün açıklamasını değerlendiren Özersay “İki ay boyunca düşüne düşüne bunu mu buldunuz? Arkadaşlardan borç aldınız öyle mi? 

Mal beyanı zamanı geldiği için bu panik, ama bu kez kurtulmak o kadar kolay olmayacak… #devam ” ifadelerini kullandı. 

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Doğru Söz 2018-01-18 12:10:25

Çok doğru söylediniz Sn. ÖZERSAY ; Ama cevabın gecikmesinin 2 sebebi var. 1.si siktir et memleketi önce balayı. 2.si zekanin mazaret üretememesi. Aynen dediğiniz gibi " üreten üreten ancak bunun üretebildi. Yazıklar olsun seviyeye. Bu seviyeye oy verenlere de açıyorum. Acımanın yanında tiksiniyorum.

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