Özersay: Ekonomik Protokol’le ilgili gelinen durum değerlendirildi

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bu sabah yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda açıklama yapılmazken, alınan kararlar yazılı olarak paylaşıldı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nda öncelikle 2 ana konunun ele alındığını kaydetti.

Ekonomik Protokol görüşmeleriyle ilgili gelinen duruma ilişkin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun kurula bilgi verdiğini belirten Özersay, Ekonomik protokolle ilgili olarak genel bir değerlendirme yapılığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nda farklı bakanlıkların gerek Yasa Tasarıları gerekse bakanlıklar uhdesinde bulunan konuların önceliklerinin neler olacağının belirlenmesine ilişkin bir çalışma da yaptıklarını vurgulayan Özersay, “Örneğin Sağlık Bakanlığı bağlamında, örneğin kara yolları bağlamında gerek yasa tasarıları gerekse diğer konuların bu hükümet döneminde önceliklerinin neler olacağını ele aldık” dedi.

Özersay ayrıca Dışişleri Bakanı olarak kendisinin dün gerçekleştirilen suçluların iadesi konusunda Bakanlar Kurulu’na bilgi aktardığını da kaydetti. (BRT/MAIL)