Özersay: Eleştirilere açığız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis’in yaz döneminde çalışması ihtiyacının yasama faaliyetinin yapılması olarak ortaya konduğunu, gelinen noktada gündemin gereği olan konuların da görüşüldüğünü ve oturumların denetime de dönüştüğünü, buna itirazları olmayacağını ancak yapılan konuşmaların yasama faaliyetinin önüne geçecek şekle geldiğini söyledi.

Her partinin bir temsilcisinin hükümeti eleştirebileceğini, önerilerde bulunabileceğini buna karşı olmadıklarını belirten Özersay, ancak bunun yasama faaliyetinin işlevini yitirmesine yol açacak noktaya gelmemesi gerektiğini kaydetti.

“Yasama faaliyetini kırptık, başka bir şeye dönüştü” diyen Özersay, yasa ile ilgili konuşmaların derinliğine girmeden konuların başka konulara dönüştüğünü söyledi.

Özersay, kürsüden sorulan sorulara yanıt verildiğini, alınan cevaptan memnun olunmayabileceğini ancak cevabın verilmediğini söylemenin doğru olmadığını kaydetti.

Öngörülebilirlik ile ilgili eleştiriler yapıldığını dile getiren Özersay, dünyanın her yerinde pandemi nedeniyle öngörülebilir bir durum olmadığını, olabildiğince risklerin azaltılmaya çalışıldığını söyledi.

"ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR ŞEYLE MÜCADELE EDİLİYOR"

Özersay, dünyada daha önce örneği olmayan bir şeyle mücadele edilmeye çalışıldığını, süreci pek çok sıkıntıya hataya ve eksikliğe rağmen makul düzeyde yürütüldüğünü ve yönetilebildiğini belirtti.

Ülkeye girişlerde, Rum tarafının aksine yolcu sayısının kısıtlandığını, KKTC’nin her durumda bir test yapılarak ülkeye girişi mümkün kılan bir yöntem izlendiğini söyleyen Özersay, yerel bulaşın olmadığını, olmayacağı anlamına gelmediğini ancak riski azaltmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dünyada da sağlık otoritelerinin ve komitelerin siyasilere öneride bulunduğunu, siyasilerin ise bazı başka unsurları da dikkate alarak karar aldığını söyleyen Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca bir kurulun görevlendirildiğini ancak siyasi otoritelerin karar alırken başka hususları da dikkate alarak karar vermek zorunda kalabildiğini anlattı.

Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın geçen yıl yürürlüğe konulmasının çok isabetli olduğunu, yasada caydırıcılığı artırmak için cezai düzenlemeler yapılması gerekebileceğini, bu noktada Meclis’e yasama faaliyetine öncelik verip hızlandırmanın önem kazandığını ifade etti.

Eleştirilere açık olduklarını söyleyen Özersay, çift PCR kararının revize edildiği gibi duruma göre bazı kuralların değiştirildiğini, dünyada da alınan tedbirler sonucunda tümden öngörülebilir sistem kurulamayacağını belirtti.

Özersay, test kapasitesini artırarak insan hareketliliğini sağlayarak ekonomide tahribatın aşağı çekilebileceğini umut ettiklerini dile getirdi.

Özersay, İskele Gazimağusa Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda, ara emri kararı çerçevesinde emirnamenin yürürlükte olduğunu belirtti.

Teknik kurulun onayladığı imar planının yürürlüğe girmediğini, hükümet içinde uzlaşıya varılması için Başbakan ile konuştuklarını, somut değişiklik için öneri geleceğini söyleyen Özersay, koalisyon hükümeti olduğu için partilerin birbirilerini ikna veya yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu, konsensüse yaklaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Teknik düzeyde iki buçuk yıllık çalışma sonunda bir imar planı hazırlandığını söyleyen Özersay, gelinen noktanın bölgenin talan olmasını önleyecek bir nokta olduğunu ancak durumu donduracak bir nokta olduğundan ideal olmadığını, imar planının elzem olduğunu kaydetti.

Özersay, emirnamenin yürürlükte olduğunu, belirsizlik olmadığını, somut değişiklik önerisi gelirse bunun konuşulacağını ideal olanın toplum yararına olan olduğunu söyledi.