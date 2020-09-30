Özersay, Elizabeth Spehar ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la görüştü.

Bakan Özersay, Spehar’a Rum tarafının ada içinde yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ve Doğu Akdeniz bölgesinde yarattığı gerginlikler konusunda BM’nin daha aktif bir rol oynaması beklentisini iletti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Spehar, Kıbrıs sorunu da dahil olmak üzere çeşitli diğer konularda da fikir alışverişinde bulundu.