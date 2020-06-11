Özersay: En son charter uçuşlar açılacak

Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “İlk kapattığımız şey charter uçuşlardı. En son açılacak olan da onlar olacak.” dedi

“Başka ülkelerde olduğu kadar hızlı davranamayız” ifadelerini kullanan Özersay şöyle devam etti:

“Siyasi bedelinin ne olacağı zerre umurumda değildir ama vicdani sorumluluğu sırtımızda tutacak insanlar biziz Söylediklerinde sürekli yalpalayanlar, şimdilerde söylediklerinin tam tersini yapanlar var.”

"Türkiye’ye açılım Rum tarafına da açılmayı öngörüyor. 1 Temmuz bizim için Güneye açılma noktasında da bir tarihtir. Her devlet kendi şartlarını kendi kararlarını verir. Eğer Kıbrıs Rum tarafı Almanya ile karantinasız uçuşlara başladıysa o zaman kendi içinde tutarlı olmaktır önemli olan.

İlk kapattığımız şey charter uçuşlardı. En son açılacak olan da onlar olacak."

KAYNAK : HABER KIBRIS