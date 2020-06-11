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Özersay: En son charter uçuşlar açılacak

"Türkiye’ye açılım Rum tarafına da açılmayı öngörüyor."

11 Haziran 2020 Perşembe 11:02
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Özersay: En son charter uçuşlar açılacak

Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay “İlk kapattığımız şey charter uçuşlardı. En son açılacak olan da onlar olacak.” dedi

“Başka ülkelerde olduğu kadar hızlı davranamayız” ifadelerini kullanan Özersay şöyle devam etti:

“Siyasi bedelinin ne olacağı zerre umurumda değildir ama vicdani sorumluluğu sırtımızda tutacak insanlar biziz Söylediklerinde sürekli yalpalayanlar, şimdilerde söylediklerinin tam tersini yapanlar var.”

"Türkiye’ye açılım Rum tarafına da açılmayı öngörüyor. 1 Temmuz bizim için Güneye açılma noktasında da bir tarihtir. Her devlet kendi şartlarını kendi kararlarını verir. Eğer Kıbrıs Rum tarafı Almanya ile karantinasız uçuşlara başladıysa o zaman kendi içinde tutarlı olmaktır önemli olan.

İlk kapattığımız şey charter uçuşlardı. En son açılacak olan da onlar olacak."

KAYNAK : HABER KIBRIS

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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Samet 2020-06-11 11:18:36

Helal olsun, bitirmişiz koronayı tekrar mı gelsin göz göre göre, tedbirler alınmalı.. açıldıktan sonra da sıkı kontrollerle alınmalı turistler.

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Dogru 2020-06-11 12:05:42 @Samet

Cok haklisin. Insanlar salgindan hastaliklardan anlamadaiklari icin SADECE onundeki sorunu gorebiliyor ilerisini dusunemiyor. Bu salgin dalga gecilecek hafife alinacak birsey degil. Bakin alt yapisi olmayan Iran gibi ulkeler ne hale geldi. Uc kurus kazanacagiz diye basimiza altindan kalkamayacagimiz bir felakte acabiliriz. Ozersay burada hakli, bugun ACIN ACIN diye bagiranlar yarin da NIYE ACTINIZ SALGINI GERI GETIRDINIZ BU KADAR INSAN OLDU diye bagirirlar. Is isten gectikten sonra hicbir faydasi da olmaz. Kapilari acmak bizim gibi bir ulke icin buyuk bir aptyallik olur. Bunu anlamayanlar ancak is isten gectikten sonra anlama kabiliyetine sahipler malesef. Kisacasi: Bizim Bu salginla basedecek bir saglik sistemimiz yok. Hatsalgi ulkeye GETIRMEMEK TEK YAPABILECEGIMIZ. Basak HICBIRSEY YAPAMAYIZ.

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