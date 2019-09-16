Özersay: Engelleme yalnızca KKTC’de çalışan Türkmenler için değil

Özersay, bu yöndeki diplomatik temaslardan henüz sonuç alamadıklarına dikkat çekerek, “Engelleme yalnızca KKTC’de çalışan Türkmenler için değildir” dedi.
Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:
“Bir süredir ülkemizdeki Türkmenistan vatandaşlarını mağdur eden bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ülkemizde çalışan ve aile ziyareti ve benzeri nedenlerle Türkmenistan’a giden çok sayıda kişi bu kez kendi ülkesinden çıkamıyor, çıkış yapmalarına izin verilmiyor. Bu da ailelerin bölünmesi de dahil çeşitli mağduriyetlere neden oluyor. Bazı vatandaşlarımız bu sıkıntının sadece KKTC’de çalışan Türkmenler için geçerli olduğunu sanıyor. Oysa durum öyle değil.
Türkmenistan yöneticileri Türkiye de dahil dünyanın farklı ülkelerinde çalışan vatandaşlarının seyahat ve bazı durumlarda da para transferlerine sıkıntı yaratacak bir uygulamayı takip ediyor.
Kimi zaman çift uyruklulara, kimi zamansa belirli bir yaşın altında olan erkeklere yönelik olarak Türkmenistan’ın takip ettiği bu politika bu ülkede yaşayan vatandaşlarının yurt dışına kaçışlarını, nüfusun azalmasını önlemeye dönük gibi görünüyor.
Başka ülkeler gibi biz de halihazırda Türkmenistan diplomatik yetkilileriyle bu konuda bazı temaslar yaptık ama henüz bir sonuç alınamadı.
Bir hafta kadar sonra New York’ta İİT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldığımızda bu sıkıntıyı Türkmenistan yetkililerinin dikkatine getireceğiz.
Bu konuda ara ara vatandaşlardan ve özellikle Türkmenistan vatandaşlarının işvereni konumundaki bireylerden gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapma gereğini duydum.”
(BRT/SM)
sayın bakanım temennimiz kıbrıstaki türkmenlerin biran önce memleketleri türkmenistana dönmeleri çünkü kadınları çok yuvanın yıkılmasına sebep oldu para için yapmiyacakları pislik yoktur polisteki türkmenistanlıların dosyası baya bir kabarık inşAllah biran önce defolup giderler türkmenistana
aynen öyle para için herşay yaparlar çok yuva yıkıldı nera duysam türkmenBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Çok çok doğru söylediniz vatandaş kardeş..daha da başka bişey demenin anlamı yok..Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Türkmenistanlı afrikalı gibi insanların bu memlekete ihtiyaçları yok başaka bir konu ise eğitim adası diyoruz ama malesef türkiyeden öğrenci sayısı git gide düşmektedir o beyenmediğimiz türkiyeli öğreciler yerine bir süre afrikalı öğrenciler geldi ve bir o kadar pislik artı lütfen bu ülkelerden öğrencilere bir süre kota konulsun ve öğrencilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız 1 çevreyi düzeltin 2 hayatı az biraz ucuzlatın ve sonuncusu bu kira işlerinde sterlin kullanımı yasaklayın en azından bir süre.
Onlar da gelsin, gitmesin. 1.5 milyon nüfus. Allah artırsın. Her yer insan kaynıyor. Trafik sanki Tokyo trafiği. Eeey kutret ve ersin, metro çalışmalarına başladınız mı? Burdan da ihale çıkar. Yandaş birileri faydalanır. Hem da daha çok milyonlara alt yapı oluşur. Allah beter eylesin...
Elin değmisken kuzey guney Kore sorununu da hallet . Oyna Kaka T.C
Sayin bakanim,KKTC de Kibris Turkunden fazla Turkmenistanli var.Buna bir cozum bulmaniz gerekiyor.
yaw bu özersay da prim yapacak diye her boka maydanoz olurya ...
sen önce vatandaşlarını mamur et sonra bakarsın türkmenine, nijeryalıya...
O sorun kendi ülkesinin sorunu. Kendileri halletmesi gerekiyor.
Kudret hocam,Bu insanlar buraya gelmek için kendi sistemlerinde 20,000 dolar civarında kişi başı borçlanıyorlar. Buraya geldikleri zaman o borcu ödemek ve hayatlarını idame etmek için yerli vatandaşın aşını, işini, eşini çalıyorlar. Bilgilerinize