Özersay: Engelleme yalnızca KKTC’de çalışan Türkmenler için değil

Özersay, bu yöndeki diplomatik temaslardan henüz sonuç alamadıklarına dikkat çekerek, “Engelleme yalnızca KKTC’de çalışan Türkmenler için değildir” dedi.

Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

“Bir süredir ülkemizdeki Türkmenistan vatandaşlarını mağdur eden bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ülkemizde çalışan ve aile ziyareti ve benzeri nedenlerle Türkmenistan’a giden çok sayıda kişi bu kez kendi ülkesinden çıkamıyor, çıkış yapmalarına izin verilmiyor. Bu da ailelerin bölünmesi de dahil çeşitli mağduriyetlere neden oluyor. Bazı vatandaşlarımız bu sıkıntının sadece KKTC’de çalışan Türkmenler için geçerli olduğunu sanıyor. Oysa durum öyle değil.

Türkmenistan yöneticileri Türkiye de dahil dünyanın farklı ülkelerinde çalışan vatandaşlarının seyahat ve bazı durumlarda da para transferlerine sıkıntı yaratacak bir uygulamayı takip ediyor.

Kimi zaman çift uyruklulara, kimi zamansa belirli bir yaşın altında olan erkeklere yönelik olarak Türkmenistan’ın takip ettiği bu politika bu ülkede yaşayan vatandaşlarının yurt dışına kaçışlarını, nüfusun azalmasını önlemeye dönük gibi görünüyor.

Başka ülkeler gibi biz de halihazırda Türkmenistan diplomatik yetkilileriyle bu konuda bazı temaslar yaptık ama henüz bir sonuç alınamadı.

Bir hafta kadar sonra New York’ta İİT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldığımızda bu sıkıntıyı Türkmenistan yetkililerinin dikkatine getireceğiz.

Bu konuda ara ara vatandaşlardan ve özellikle Türkmenistan vatandaşlarının işvereni konumundaki bireylerden gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapma gereğini duydum.”

(BRT/SM)