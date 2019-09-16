Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler

Özersay: Engelleme yalnızca KKTC’de çalışan Türkmenler için değil

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkmenistan yönetiminin “yurt dışına kaçışları engellemek” için yaptığı uygulamadan Kıbrıs’ın da etkilendiğini belirtti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:56
Özersay: Engelleme yalnızca KKTC’de çalışan Türkmenler için değil

Özersay, bu yöndeki diplomatik temaslardan henüz sonuç alamadıklarına dikkat çekerek, “Engelleme yalnızca KKTC’de çalışan Türkmenler için değildir” dedi.

Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

“Bir süredir ülkemizdeki Türkmenistan vatandaşlarını mağdur eden bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Ülkemizde çalışan ve aile ziyareti ve benzeri nedenlerle Türkmenistan’a giden çok sayıda kişi bu kez kendi ülkesinden çıkamıyor, çıkış yapmalarına izin verilmiyor. Bu da ailelerin bölünmesi de dahil çeşitli mağduriyetlere neden oluyor. Bazı vatandaşlarımız bu sıkıntının sadece KKTC’de çalışan Türkmenler için geçerli olduğunu sanıyor. Oysa durum öyle değil.

Türkmenistan yöneticileri Türkiye de dahil dünyanın farklı ülkelerinde çalışan vatandaşlarının seyahat ve bazı durumlarda da para transferlerine sıkıntı yaratacak bir uygulamayı takip ediyor.

Kimi zaman çift uyruklulara, kimi zamansa belirli bir yaşın altında olan erkeklere yönelik olarak Türkmenistan’ın takip ettiği bu politika bu ülkede yaşayan vatandaşlarının yurt dışına kaçışlarını, nüfusun azalmasını önlemeye dönük gibi görünüyor.

Başka ülkeler gibi biz de halihazırda Türkmenistan diplomatik yetkilileriyle bu konuda bazı temaslar yaptık ama henüz bir sonuç alınamadı.

Bir hafta kadar sonra New York’ta İİT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldığımızda bu sıkıntıyı Türkmenistan yetkililerinin dikkatine getireceğiz.

Bu konuda ara ara vatandaşlardan ve özellikle Türkmenistan vatandaşlarının işvereni konumundaki bireylerden gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapma gereğini duydum.”

(BRT/SM)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2019-09-16 09:09:27

sayın bakanım temennimiz kıbrıstaki türkmenlerin biran önce memleketleri türkmenistana dönmeleri çünkü kadınları çok yuvanın yıkılmasına sebep oldu para için yapmiyacakları pislik yoktur polisteki türkmenistanlıların dosyası baya bir kabarık inşAllah biran önce defolup giderler türkmenistana

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
magusalı 2019-09-16 13:50:46 @vatandaş

aynen öyle para için herşay yaparlar çok yuva yıkıldı nera duysam türkmen

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
Ubp'li 2019-09-16 11:12:32 @vatandaş

Çok çok doğru söylediniz vatandaş kardeş..daha da başka bişey demenin anlamı yok..

Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandas 2019-09-16 11:51:45

Türkmenistanlı afrikalı gibi insanların bu memlekete ihtiyaçları yok başaka bir konu ise eğitim adası diyoruz ama malesef türkiyeden öğrenci sayısı git gide düşmektedir o beyenmediğimiz türkiyeli öğreciler yerine bir süre afrikalı öğrenciler geldi ve bir o kadar pislik artı lütfen bu ülkelerden öğrencilere bir süre kota konulsun ve öğrencilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız 1 çevreyi düzeltin 2 hayatı az biraz ucuzlatın ve sonuncusu bu kira işlerinde sterlin kullanımı yasaklayın en azından bir süre.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-09-16 12:20:10

Onlar da gelsin, gitmesin. 1.5 milyon nüfus. Allah artırsın. Her yer insan kaynıyor. Trafik sanki Tokyo trafiği. Eeey kutret ve ersin, metro çalışmalarına başladınız mı? Burdan da ihale çıkar. Yandaş birileri faydalanır. Hem da daha çok milyonlara alt yapı oluşur. Allah beter eylesin...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Alico 2019-09-16 11:47:32

Elin değmisken kuzey guney Kore sorununu da hallet . Oyna Kaka T.C

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatanperver 2019-09-16 16:01:17

Sayin bakanim,KKTC de Kibris Turkunden fazla Turkmenistanli var.Buna bir cozum bulmaniz gerekiyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ringo 2019-09-16 14:34:37

yaw bu özersay da prim yapacak diye her boka maydanoz olurya ...
sen önce vatandaşlarını mamur et sonra bakarsın türkmenine, nijeryalıya...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusalı 2019-09-16 14:50:50

O sorun kendi ülkesinin sorunu. Kendileri halletmesi gerekiyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nacizane 2019-09-16 16:39:24

Kudret hocam,Bu insanlar buraya gelmek için kendi sistemlerinde 20,000 dolar civarında kişi başı borçlanıyorlar. Buraya geldikleri zaman o borcu ödemek ve hayatlarını idame etmek için yerli vatandaşın aşını, işini, eşini çalıyorlar. Bilgilerinize

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Rum gencin babası Kıbrıslı Türkler’den özür diledi
Rum gencin babası Kıbrıslı Türkler’den özür diledi
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Konsomatrisi darp etti, tutuksuz yargılanacak
Konsomatrisi darp etti, tutuksuz yargılanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim