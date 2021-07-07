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Özersay: Erhan Arıklı ihale sürecini etkilemeye çalışarak, MİK'i itibarsızlaştırıyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı eleştirdi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 22:50
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Özersay: Erhan Arıklı ihale sürecini etkilemeye çalışarak, MİK'i itibarsızlaştırıyor

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özersay, Arıklı'nın akaryakıt ihalesine müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

"Merkezi İhale Komisyonu Bakan’ın açıkladığı firmanın ihaleden elendiğini, evrakları tamam olmadığı için ihaleyi alamadığını duyuruyor" diyen Özersay, Bakan Arıklı'nın Merkezi İhale Komisyonu’nu itibarsızlaştırdığını söyledi.

Özersay'ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

"İhale süreci devam ederken Bakan çıkıp 'ihaleyi filan firma alacak' diye açıklıyor, düşünebiliyor musunuz? Henüz ihale süreci bitmeden Bakan Erhan Arıklı adeta ihale sürecini etkilemeye çalışıyor, müdahale etmiş oluyor. Ve günün sonunda Merkezi İhale Komisyonu Bakan’ın açıkladığı firmanın ihaleden elendiğini, evrakları tamam olmadığı için ihaleyi alamadığını duyuruyor. Bu şekilde Merkezi İhale Komisyonu adeta itibarsızlaştırılıyor, bir hukuk devleti olmanın gereği ne ise onun tam tersi yapılıyor.

Muhalefet etmek başka şeyler yanında durum tespiti yapmayı da gerektirir ve bu, hafife alınacak bir şey de değildir. Çünkü maalesef demokratik karar süreçleri ve seçim günü geldiğinde başımıza gelenleri, bize yaşatılanları unutan seçmenler de vardır. Bazı şeyleri vatandaşın görmesi, not etmesi ve günü geldiğinde kararını verirken tüm bunları unutmadan değerlendirmesini yapması önemlidir. Aksi halde elimizde kendi kendimizi yönetecek bir devlet de kalmayacak. Buna müsade etmek istemiyorsak, görevdeyken bu şekilde davranmayanlara göreve gelir gelmez bu şekilde davrananları aynılaştıran söylemlerden kaçınmalıyız. Çünkü bu kolaya kaçmaktır ve ülkeye fayda sağlamaz, herkesi aynılaştıran söylemi dile getirenleri rahatlatır sadece..."

Son Güncelleme: 07.07.2021 23:03
Anahtar Kelimeler:
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay
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