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Özersay: “Eşdeğercilerin mağduriyetini gidermek için adım atacağız”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gerek adil şekilde yapılamamış eşdeğer mal uygulamalarıyla, gerekse elde kalan puanları nedeniyle yıllardır ciddi mağduriyet yaşayan eşdeğercilerin durumunun ülkedeki adalet duygusunu da derinden yaraladığını söyledi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:59
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Özersay: “Eşdeğercilerin mağduriyetini gidermek için adım atacağız”
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Özersay, bu adaletsizliğin, elinde puanı bulunan güney göçmeni eşdeğercilere devlet tarafından uzun süreli taşınmaz mal kullanımı verilerek giderilebileceğini, mağdur olan eşdeğercilerin bu taşınmaz mallardan gelir elde etmelerinin sağlanabileceğini ve geçmişte hükümette oldukları dönemde bu konuda başlattıkları çalışmayı tamamlayarak eşdeğercilerin mağduriyetini gidermeye çalışacaklarını söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında bu konuda açıklamalarda bulunan Halkın Partisi lideri Özersay  “geçmişte hükümette olduğumuz dönemde bu konuda bir çalışma yapmıştık, şimdi bunu açıklamış olduğumuz kapsamlı bildirgemize de bir taahhüt olarak koyduk. Halkın Partisi olarak hükümete geldiğimizde bu konuda adım atacağız, kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında, devletin elindeki bir miktar malın kullanımının, puanı olan eşdeğercilere uzun süreli devredilmesi halinde eşdeğer puan mağdurlarının alacakları kira yoluyla gelir elde ederek mağduriyetlerinin giderilebileceğini söyledi. Özersay, “Anayasamıza göre, öncelik hakkı bulunan eşdeğercilerin yıllardır süren hak mağduriyetini gidermek için uzun süreli kiralamanın insanların çocuklarına da devredebilecekleri bir hak olması yöntemi düşünülebilir” dedi.

Özersay açıklamasında “Paket uygulaması kendi içinde pek çok adaletsizliğe neden oldu. Paket uygulaması bitince yani artık paket açılmayıp insanların puanları ellerinde kalınca bu yeni bir adaletsizlik yarattı. Bu kadar yıldan sonra bu adaletsizliği bir nebze gidermek için sembolik ve çok cüzi bir kira karşılığında devletin elindeki çok sayıda malın kullanımının eşdeğercilere uzun süreli olarak verilebilmelidir” ifadelerini kullandı.

Özersay ayrıca “Devletin bu kadar büyük alanları sürekli kiralayan konumunda olması vatandaşın her kira döneminde siyasilerden destek bulmaya çalışmasına, bir başka ifadeyle torpil arayışlarına neden olmaktadır. Bu ilişki biçimleri ülkemizde siyasi yozlaşmanın zeminini oluşturmaktadır bu nedenle hızla değiştirilmelidir. Biz bu konuda bir girişim yapmak istiyoruz. Bir yerden başlamak gerektiğine inanıyoruz. Bu kadar yıldan sonra eşdeğercilerin maruz kaldığı adaletsizliği tamamen gidermek mümkün olmasa da bir nebze bir rahatlama sağlayacak adımları atmak zorundayız” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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