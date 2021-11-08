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Özersay: Futbol takımı tutar gibi parti tutan seçmen azalıyor

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 10:05
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Özersay: Futbol takımı tutar gibi parti tutan seçmen azalıyor
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ÖZEL HABER

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı. 

“FUTBOL TAKIMI TUTAR GİBİ PARTİ TUTAN SEÇMEN AZALIYOR”

Karma oy kullanma şansı insanların elinden alınırsa çok daha fazla insan sandığa gitmeyebilir. Bir gecede bir seçimde bir hükümetle bir ülkenin düzeldiği dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. Önemli olan bir daha sabırlı olmak ve siyasilerin hepsini bir kefeye koymadan hareket etmek gerekiyor. Futbol takımı tutar gibi parti tutan seçmen azalıyor. Yeni kuşaklar artık o şekilde davranmıyor. Yeni gelen nesil daha fazla siyasete girdikçe bu değişim gerçekleşecek. Bu değişim kaçınılmazdır. Doğru siyasileri ve siyasi partileri desteklemek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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