Özersay: Gayrimeşru hükümet halkla alay ediyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi. Hükümetin verdiği sözlerde durmadığını belirten Özersay "Dar gelirli vatandaşlar ve üretim yapan sektörler ciddi ekonomik darboğaz yaşıyor, hükümet ciddiyetsiz yaklaşımlarına ve Halkla alay etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

İki ay önce (30 Haziran) gayrimeşru hükümetin üç ortağı basın toplantısı yaptı.

1) Sektörlere verilecek elektrik teşvikleri ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE açıklanacak denildi. Günler değil aylar geçti sektörlere üretimin desteklenmesi için ne teşvik verecekleri bir türlü belli olmadı. Yani verdikleri söz YALAN OLDU.

2) “Elektrik tarifelerindeki ZAM yıl sonuna kadar ENGELLİ VE SOSYAL YARDIM ALANLARA uygulanmayacak” denildi. Bir gün sonra 1 Temmuz’da elektriğe %22 ZAM yaptılar ve bu zam engellilerle sosyal yardım alanlara da uygulandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni zamın eneglli ve sosyal yardım alanlara uygulanıp uygulanmayacağı da muamma. Yani bu verdikleri söz de YALAN OLDU.

3) Bu arada 1 Mart tarihinde “birkaç ay içerisinde çoklu tarifeye geçileceğini” de söylemişlerdi, aradan 6 AY GEÇTİ, hala ses seda yok. Günün belirli saatlerinde daha ucuz elektrik kullanılmasına imkan veren, bazı dar gelirli vatandaşların bu şekilde az da olsa tasarruf yapabilmesini mümkün kılacak olan ÇOKLU TARİFE SÖZÜ DE YALAN OLDU.

Elektrik kurumuna beş ayda beş yönetim kurulu başkanı atayarak yarattığınız İSTİKRARSIZLIĞIN bu ülkede ve sanırım dünyada bir örneği daha yok.

Dar gelirli vatandaşlar ve üretim yapan sektörler ciddi ekonomik darboğaz yaşıyor ve gayrimeşru hükümet başka konularda olduğu gibi en önemli gider ve girdi maliyeti olarak elektrikte CİDDİYETSİZ yaklaşımlarına ve Halkla alay etmeye devam ediyor.

#GayrimeşruHükümetleAncakBuKadar