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Özersay: Geçen ay aklınız neredeydi?

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, geçen ay asgari ücretten vergi alınmasının ardından, bugün bakanlar kurulunda alınan asgari ücretten vergi alınmayacağı ve alınan vergilerin maliye bakanlığı tarafından iade edeceği kararına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

19 Ağustos 2022 Cuma 19:13
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Özersay: Geçen ay aklınız neredeydi?


Özersay, “Maliye yapılan ödemeleri İADE EDECEK diyorsunuz. Geçen ay size çağrı yaptığımızda aklınız neredeydi?” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“O kadar söyledik, asgari ücretten vergi alınmasın diye mevzuat değişikliği lazım diye, beklediniz beklediniz ta ki ay dönsün 15 Ağustos geçsin, payeler ödenmek zorunda kalınsın! Tam bir keşmekeş yarattınız, şimdi geriye doğru Maliye yapılan ödemeleri iade edecek diyorsunuz. Geçen ay size çağrı yaptığımızda aklınız neredeydi? Her şeyiniz guduru...”

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