Özersay: Geçen ay aklınız neredeydi?

Özersay, “Maliye yapılan ödemeleri İADE EDECEK diyorsunuz. Geçen ay size çağrı yaptığımızda aklınız neredeydi?” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“O kadar söyledik, asgari ücretten vergi alınmasın diye mevzuat değişikliği lazım diye, beklediniz beklediniz ta ki ay dönsün 15 Ağustos geçsin, payeler ödenmek zorunda kalınsın! Tam bir keşmekeş yarattınız, şimdi geriye doğru Maliye yapılan ödemeleri iade edecek diyorsunuz. Geçen ay size çağrı yaptığımızda aklınız neredeydi? Her şeyiniz guduru...”