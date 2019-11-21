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Özersay: Genç diplomatlar, Kıbrıs sorunu konusunda eğitim aldılar

21 Kasım 2019 Perşembe 16:30
Özersay: Genç diplomatlar, Kıbrıs sorunu konusunda eğitim aldılar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın genç diplomatlarını ağırladıklarını ve bilgilendirme toplantısı açısından bu görüşmenin önemli olduğunu ifade etti. Özersay paylaşımında :

“Türkiye’nin çiçeği burnunda genç diplomatlarını ağırladık bugün. KKTC Dışişleri Bakanlığındaki genç diplomat arkadaşlarımızın Türkiye’deki diplomasi akademesinde gördükleri eğitim gibi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı genç diplomatları (aday meslek memurları) da bizleri ziyaret ederek Kıbrıs sorunu konusunda bir nevi eğitim aldılar. Bu türden bilgilendirme toplantılarıyla dünyanın dört bir tarafında görev yapacak olan Türk diplomatlarının bu davayı daha iyi anlamaları ve daha iyi anlatmaları bizim için de son derece önemli.
Yorulmadan çalışmaya #devam” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özersay
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