Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
banner107
Flaş Haber
Okul otobüsü alev aldı!
Kapat

ÖZersay: Gene Bakan değişikliği!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından " Bakan Değişikliği" olacağını iddia etti.

14 Eylül 2022 Çarşamba 09:47
432 Okunma
ÖZersay: Gene Bakan değişikliği!


Hükümetin sürekli bakan değişikliği yapmasını eleştiren Özersay " Meşruiyet sorunu olan, hem partisi içinde hem de seçmen nezdinde temsiliyet zaafiyeti bulunan bu hükümetin değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle: 

Gene Bakan değişikliği!

Vallahi bezdik, kim ne Bakanları hatırlamak vatandaştan o bakanlıkta çalışanlara, gazetecisinden, iş insanına, hatta Başbakanına tam bir eziyet oldu!

Bakanlarla birlikte değişen müdür ve müsteşarlara, yarım kalan projelere, başlatılan ve sonra unutulan işlere devletin ve kamu hizmetinin yerle bir edilmesine devam ediyorlar.

Bakanların ya da Başbakanın değil meşruiyet sorunu olan, hem partisi içinde hem de seçmen nezdinde temsiliyet zaafiyeti bulunan bu hükümetin değişmesi lazım.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum casusun, serbest bırakılmasını istiyorlar!
Rum casusun, serbest bırakılmasını istiyorlar!
Kamuda Kış Mesaisi Başlıyor
Kamuda Kış Mesaisi Başlıyor
Okul otobüsü alev aldı!
Okul otobüsü alev aldı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim