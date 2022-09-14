ÖZersay: Gene Bakan değişikliği!

Hükümetin sürekli bakan değişikliği yapmasını eleştiren Özersay " Meşruiyet sorunu olan, hem partisi içinde hem de seçmen nezdinde temsiliyet zaafiyeti bulunan bu hükümetin değişmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Gene Bakan değişikliği!

Vallahi bezdik, kim ne Bakanları hatırlamak vatandaştan o bakanlıkta çalışanlara, gazetecisinden, iş insanına, hatta Başbakanına tam bir eziyet oldu!

Bakanlarla birlikte değişen müdür ve müsteşarlara, yarım kalan projelere, başlatılan ve sonra unutulan işlere devletin ve kamu hizmetinin yerle bir edilmesine devam ediyorlar.

Bakanların ya da Başbakanın değil meşruiyet sorunu olan, hem partisi içinde hem de seçmen nezdinde temsiliyet zaafiyeti bulunan bu hükümetin değişmesi lazım.