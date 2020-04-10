Özersay: Gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliriz!

Başbakan Yardımcısı Özersay, maaş kesintilerine ilişkin olası ihtimalleri gündeme getirdi.

Özersay, Maliye bakanı Olgun Amcaoğlu'nun ne kadar para toplarsak okadar payaşacağız açıklamasına atıfta bulunarak önümüzdeki sürece göre 'gerekirse herkese eşit maaş paylaşımını' uygulayabiliriz. dedi.

Siyasiler olarak maaşlarmızdan yüzde 60'lara varan oranda kesintiye gittik belli bir süre düze çıkana kadar ne gerekiyorsa yapmak zorundayız dedi.

Kaynak : Kıbrıs Time