Özersay: Gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliriz!

Başbakan Yardımcısı Özersay, maaş kesintilerine ilişkin olası ihtimalleri gündeme getirdi.
Özersay, Maliye bakanı Olgun Amcaoğlu'nun ne kadar para toplarsak okadar payaşacağız açıklamasına atıfta bulunarak önümüzdeki sürece göre 'gerekirse herkese eşit maaş paylaşımını' uygulayabiliriz. dedi.
Siyasiler olarak maaşlarmızdan yüzde 60'lara varan oranda kesintiye gittik belli bir süre düze çıkana kadar ne gerekiyorsa yapmak zorundayız dedi.
Kaynak : Kıbrıs Time
Bu kadar yardımlar yağarken sizin gözünüz hala halkın cebinde.
Fedakarlık etmeden zor zamanların üstesinden gelemeyiz. Biraz mantıklı düşününBeğen (0) Beğenmedim! (0)
ne beceriksizsiniz. çalışanın cebine el atmaktan başka bir tedbir alamıyorsunuz. Bankaların mevduatlarına el koy zamanında rum tarafının yaptığı gibi, marketlere, TURKCELL, TELSİM gibi bu ortamda geliri artıranlara vergi artır, banka kredi faizlerini ve mevduat faizlerini dondur, daha sıralayım mı be beceriksizler
haklısın da bunlar zaman tanıdı isteyerek . banka hesaplarını boşaltmak için zaman tanıdılar bazılarına guzzumBeğen (2) Beğenmedim! (0)
heee yaw hee
Eskiden olduğu gibi 30 gıbrıs parası iyi güzel de taksit ve çeşitli borçlar içinde olan gerek özel veya kamu farketmez tüm çalışanların verecekleri ne olacak o zaman hiçkimse borcunu ödemeycem alacaklar da hava ama hangi hava oyun sirtaki bir hava alacaklar
Bakin kontrol edin hesaplari bazilari var bunun icinde alti ayda bir senede dolar milyoneri oldular bir kontrol edin bakayim nerden geldi bu paraciklar arasdirin bir hepsine el goyun
Bunlar mamma beşinde halk kimsenin umrunda değil...
Seçim yatırımı yapmayın Özersay halka yardım edin
beceriksizler normal zamanda eşeği bağlasam idare eder maharet böyle zamanda liderlik etmektir. hiç vermeyin görün ne olacak o zaman bir dibe vursun bu toplum kalan sağlar gereğini yapar.
KKTC hükümeti olarak KKTC nin kapısına kilidi vuracaksınız ve böylece kıbrıs sorununu çözmüş olacaksınız. sonrası ne olur tahmin edersiniz