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Özersay: Gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliriz!

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay,Diyalog Tv'ye yaptığı açıklamada kamuda maaş ödemelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özersay, maaş kesintileri konusunda gerekirse herkese aynı maaşı verme konusunu gündeme getirebiliriz dedi.

10 Nisan 2020 Cuma 14:46
3207 Okunma
Özersay: Gerekirse herkese eşit maaş ödeyebiliriz!

Başbakan Yardımcısı Özersay, maaş kesintilerine ilişkin olası ihtimalleri gündeme getirdi.

Özersay, Maliye bakanı Olgun Amcaoğlu'nun ne kadar para toplarsak okadar payaşacağız açıklamasına atıfta bulunarak önümüzdeki sürece göre 'gerekirse herkese eşit maaş paylaşımını' uygulayabiliriz. dedi.

Siyasiler olarak maaşlarmızdan yüzde 60'lara varan oranda kesintiye gittik belli bir süre düze çıkana kadar ne gerekiyorsa yapmak zorundayız dedi.

Kaynak : Kıbrıs Time

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayBakanlar Kurulu KararlarıKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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Ertaç 2020-04-10 15:19:14

Bu kadar yardımlar yağarken sizin gözünüz hala halkın cebinde.

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Misafir Avatar
Batandaş 2020-04-10 16:29:25 @Ertaç

Fedakarlık etmeden zor zamanların üstesinden gelemeyiz. Biraz mantıklı düşünün

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DİCKMENLİ 2020-04-10 15:30:08

ne beceriksizsiniz. çalışanın cebine el atmaktan başka bir tedbir alamıyorsunuz. Bankaların mevduatlarına el koy zamanında rum tarafının yaptığı gibi, marketlere, TURKCELL, TELSİM gibi bu ortamda geliri artıranlara vergi artır, banka kredi faizlerini ve mevduat faizlerini dondur, daha sıralayım mı be beceriksizler

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Misafir Avatar
bankadan 2020-04-10 15:31:38 @DİCKMENLİ

haklısın da bunlar zaman tanıdı isteyerek . banka hesaplarını boşaltmak için zaman tanıdılar bazılarına guzzum

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İsimsiz 2020-04-10 15:08:12

heee yaw hee

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Nazım Soykök 2020-04-10 15:24:34

Eskiden olduğu gibi 30 gıbrıs parası iyi güzel de taksit ve çeşitli borçlar içinde olan gerek özel veya kamu farketmez tüm çalışanların verecekleri ne olacak o zaman hiçkimse borcunu ödemeycem alacaklar da hava ama hangi hava oyun sirtaki bir hava alacaklar

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Kibris 2020-04-10 15:58:12

Bakin kontrol edin hesaplari bazilari var bunun icinde alti ayda bir senede dolar milyoneri oldular bir kontrol edin bakayim nerden geldi bu paraciklar arasdirin bir hepsine el goyun

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Kktc 2020-04-10 16:01:14

Bunlar mamma beşinde halk kimsenin umrunda değil...
Seçim yatırımı yapmayın Özersay halka yardım edin

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İMAM 2020-04-10 16:11:06

beceriksizler normal zamanda eşeği bağlasam idare eder maharet böyle zamanda liderlik etmektir. hiç vermeyin görün ne olacak o zaman bir dibe vursun bu toplum kalan sağlar gereğini yapar.

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şeherli 2020-04-10 16:15:04

KKTC hükümeti olarak KKTC nin kapısına kilidi vuracaksınız ve böylece kıbrıs sorununu çözmüş olacaksınız. sonrası ne olur tahmin edersiniz

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