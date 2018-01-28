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Özersay: "Gerekli esnekliği gösterdim"

HP lideri Kudret Özersay parti liderinin uzlaştığını bunla birlikte HP parti Meclisinin hangi yönde karar vereceğini bilemediğini belirtti.

28 Ocak 2018 Pazar 17:58
Özersay: "Gerekli esnekliği gösterdim"
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HP lideri Kudret Özersay parti liderinin uzlaştığını bunla bilrikte HP parti Meclisinin hangi yönde karar vereceğini bilemediğini belirtti.

Özersay'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Gerekli esnekliği gösterdim"

Seçim ertesi Halkın Partisi adına koalisyon görüşmelerinde Halka karşı sorumluluğumuzun gereği olarak ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu dikkate alarak uzlaşmacı davrandığımızı, süreci olabildiğince erken sonuçlandırmak için gereken esnekliği gösterdiğimizi düşünüyorum.

"Uzlaştık"

Gelinen aşamada dört parti başkanı olarak uzlaştık, hepimiz ortaya çıkan sonucu kabul ettik. HP olarak biz "ne isterse olsun illa ki hükümette olalım" diyerek hareket etmedik, ilkelerimizi esas alarak müzakere ettik.

"PM hangi yönde karar verir bilemem"

Yarın akşamki toplantısında Parti Meclisimizin hangi yönde karar alacağını bilemiyorum. Aynı şekilde diğer siyasi partilerin karar organları da ne karar alır bilemiyorum. Bildiğim tek bir şey var, o da Halkın Partisi olarak bizlerin, ister hükümette isterse muhalefette olalım, Halkın yararını esas alarak yolumuzu yürüyeceğimizdir, hem de hiç tereddütsüz.

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Vatadas 2018-01-28 20:44:14

Sayın kudret bu seçimden sonra diğer seçimlerde kazanamaycan aşikar oldu artist artis poz vermeye gelince iyi bilirsin maşAllah

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