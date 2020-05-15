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Özersay: GKK'daki çavuş ve erler yarından itibaren ev izinlerini kullanabilecek

Özersay, önümüzdeki Bayram süresince dönüşümlü olarak bayram izinlerinin de kullanılabileceğini kaydetti.

15 Mayıs 2020 Cuma 16:24
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Özersay: GKK'daki çavuş ve erler yarından itibaren ev izinlerini kullanabilecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (GKK) çavuş ve erlerin yarından itibaren yeniden ev izinlerini kullanmaya başlayacağını bildirdi. Özersay, önümüzdeki Bayram süresince dönüşümlü olarak bayram izinlerinin de kullanılabileceğini kaydetti.

Özersay konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

“Az önce Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla görüştüm. Salgın döneminde tedbir olarak izinler askıya alınmıştı. GKK'daki çavuş ve erler yarından itibaren yeniden ev izinlerini kullanmaya başlıyorlar.

 Önümüzdeki Bayram süresince dönüşümlü olarak bayram izinleri de söz konusu olacak. Kimisi iki ay kimisi ise daha da uzun bir süre kışladan dışarıya çıkamamış olan gençlerimiz için bir nefes alma imkanı doğacak. Hem kendilerinin hem de ailelerinin gözü aydın.”

Son Güncelleme: 15.05.2020 21:49
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