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Özersay: Görüşlerine katılmayanlar dahi, bir çok insanın saygı duyduğu bir kişilikti

13 Ocak 2019 Pazar 10:45
Özersay: Görüşlerine katılmayanlar dahi, bir çok insanın saygı duyduğu bir kişilikti

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, diplomasi becerisini, ikna kabiliyetini ve inandığından asla vazgeçmeyen kararlı duruşunu anımsatarak, uluslararası alanda görüşlerine katılmayanlar da dahil olmak üzere, bir çok insan tarafından saygı duyulan biri kişilik olduğunu vurguladı.

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Bakan Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı ölümünün 7. yılında saygı ve rahmetle anıdığını söyledi.

Özersay, “Naaşı önünde dönüşümlü olarak sabaha kadar saygı nöbeti tuttum. Gelip gözyaşları içerisinde onunla konuşan, ona seslenen farklı siyasi görüşten yüzlerce insan gördüm. Özellikle uluslararası alanda görüşlerine katılmayanlar da dahil olmak üzere diplomasi becerisini, ikna kabiliyetini ve inandığından asla vazgeçmeyen kararlı duruşunu bilip de kendisine saygı duymayanı görmedim. Bugün yaptığımız uluslararası temaslarda ve özellikle BM çevresinde ismi hala en çok bilinen ve hatıralarda yer eden yegane Kıbrıslı Türktür diyebilirim Rauf Raif Denktaş.

Kendisinden diplomasi ve Kıbrıs sorunu bağlamında çok şey öğrendiğim, Kıbrıs Türk Halkına en zor dönemlerde liderlik ederek devletin gerekliliğine yürekten inanan ve kuruluşu için en önemli katkıyı koyan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 7. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.” İfadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 13.01.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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