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Özersay: Guduru gidiliyor, guduru

01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:54
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Özersay: Guduru gidiliyor, guduru
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti eleştirerek bir plan, program, hesap kitap olmaksızın hükümetin işlerinin guduru gittiğini vurgaladı.  Hükümetin, 'bu ayi geçirelim da gelen ay allah kerim' mantığı ile ilerlediğine söyleyen Özersay,  birkaç ay sonra yeni maaş krizinin yaşanabileceğine dikkat çekti.

Kudret Özersay'ın paylaşımı şöyle:

"Geçen hafta maaş ödemesi için kaynak nereden bulundu diye sormuştuk. Gayrimeşru hükümet kaynağın kaynağını açıklamazken, eski Maliye Bakanı Sunat Atun biraz da sitem ederek kaynağın kaynağını açıkladı: “Belediyelerin alacaği kaynak geciktirildi ve hayat pahalılığı maaşlara kesintisiz yansıtıldı” dedi.

Belediyeler için ayrılan kaynaktan aktarıldı aktarılmasına da kendi çalışanına aynı oranda hayat pahalılığı ödemek zorunda olan belediyeler ne yapacak? Bir plan, program, hesap kitap olmaksızın “bu ayi geçirelim da gelen ay allah kerim” mantığı birkaç ay sonra yeni maaş krizleri yaşayabileceğimizi gösteriyor.

Guduru gidiliyor, guduru.

Hem #guduru hem de #gayrimeşru  bir hükümet!"

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