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Özersay, Guterres’in Kıbrıs Raporu’nu değerlendirdi

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:55
Özersay, Guterres’in Kıbrıs Raporu’nu değerlendirdi
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 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milleter Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Raporu’nu değerlendirdi.

Özersay sosyal medyadan da paylaştığı açıklamasında, Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs sorununu çözmeye dönük çabalarla ilgili olarak yazdığı raporun ön kopyasının henüz bir taslak niteliğinde olduğunu belirtti ve bu aşamada çok da kesin şeyler söylemenin doğru olmayacağını kaydetti.   

Özersay, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: :

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“BM tarafından çok daha gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme yapılabilmeliydi. Taslak raporda biraz da utangaç bir biçimde müzakereye başlanabilmesini sağlayacak zeminin bulunmadığı kabul ediliyor. Zemin yok, zemin bulma istişarelerine devam…

Taraflar bu şartlarda müzakerelere başlayamıyorsa da istişare etmeye devam etsin deniliyor. Yani BM bir kez daha ‘aman gerçekleri söyleyeceğim diye taraflardan birini küstürmeyim’ diyerek her hal ve şartta tarafları birbirine eşitleyeyim kaygısıyla adil olmayı unutmuşa benziyor.”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay paylaşımında,  “Özetin özeti: 8 aylık istişarelere rağmen müzakere süreci dahi başlayamıyor çünkü zemin yok ama yine de istişareye devam! Yeter ki statüko sorgulanmasın. 'Gurdalanın' da gerçeğin ne olduğu anlaşılmasın…” ifadesini kullandı.

Özersay, gelecek hafta başında rapor kesinleştiğinde kapsamlı bir değerlendirme yapıp kamuoyu ile paylaşacağını da vurguladı.

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ÖzersayKıbrısRaporAçıklamaHaberGündem
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