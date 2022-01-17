Özersay: Halk bunu hak etmiyor

Partiden yapılan açıklamaya göre, Halkın Partisi milletvekili adayları Değirmenlik, Demirhan, Serdarlı, Geçitkale ve Alaniçi’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, “vatandaşlar, Halkın Partisi’nin ziyareti sırasında elektrik kesintilerine yönelik hükümete büyük tepki gösterdi.”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Yaptığımız ziyaretlerde elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların ocaktaki yemekleri yarım kalıyor. Elektrik kesintisi nedeniyle ısınamadıkları için kapıda bizleri battaniyeye sarılı halde karşılıyorlar. Sınav zamanı çocuklarının elektrik kesintisi nedeniyle mum ışığında ders yapmaya çalıştıklarına şahit oluyoruz. Kıbrıs Türkü bu yönetim beceriksizliğini hak etmiyor” dedi.

“BECERİKSİZLİĞİN BEDELİNİ HALK ÖDÜYOR”

Elektrikte bugün yaşanan sıkıntıların nedeninin, zamanında atılması gereken adımların atılmamasından kaynaklandığını anımsatan Özersay “Bugün üretim yetmezliği yaşanıyor. Nedeni de, gerekli yatırımları zamanında yapmamaları, bakımların zamanında yapılmaması, ihalelerin keyfi olarak iptal edilmesi ve kalitesiz yakıt kullanımı sebebiyle makinelerin zarar görmesidir. Teknecik'te 1 makine devre dışı, çalışan makineler ise yük alma sorunu yaşıyor, Kalecik'te 1 makine devre dışı, Güneyden 20 MW elektrik alınırken, yaklaşık 20 MW da üretim yetmezliği sebebiyle dönüşümlü kesinti yapılıyor. Bundan yaklaşık bir ay önce yine üretim yetmezliği sorunu yaşanırken, havalar soğudukça bu sorunların artarak devam edeceğini o zaman da söylemiştik. Tüm bunların asıl nedeni de yönetim beceriksizliğidir. Bu beceriksizliğin bedelini de halkımız ödüyor” diye konuştu.

Halkın Partisi’nin göreve gelir gelmez halka kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için şebekeyi gerekli yatırımlarla geliştireceklerini ifade eden Özersay, “Tüketimi ve üretimi daha yakından takip eden ‘Yük Yönetimi’ sistemini uygulamaya koyacağız” dedi.

Her alanda olduğu gibi elektrikte de kötü yönetimin etkilerinin görüldüğünü anımsatan Özersay, “Kurum yönetim kuruluna atama şekli ve standartları ve/veya kriterlerini, kurumun uzman bir ekibin idaresinde toplumsal yarar odaklı çalışmasını sağlayacak şekilde revize edeceklerinin altını çizdi.