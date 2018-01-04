Özersay: "Halk hesap sormamızı istiyor"

Havadis'in haberine göre, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, parti olarak ilk kez seçimlere gireceklerini belirterek 7 Ocak’ta yapılacak Erken Genel Seçim’de iktidar için iddialı olduklarını söyledi.

Halkın Partisi’nin yükseliş ivmesini devam ettirdiğini kaydeden Özersay, halkın hükümet kurma görevini Halkın Partisi’ne vereceğini ifade etti.

Özersay, “Bundan 15 gün önce kararsız bir kesim var diyebilirdim ancak şimdi vatandaş önemli oranda kararını verdi. Son birkaç içerisinde yapmış olduğumuz temaslarda bizim gördüğümüz seçmenin büyük bir kısmının kararını verdiği ve Halkın Partisi’nin yükseliş ivmesini devam ettirdiği yönündedir” dedi.

Özersay, Halkın Partisi’nin halkın desteğinin dışında kimsenin desteğini aramadığını ifade etti, “Türkiye’nin dolaylı veya direkt olarak seçimlerimize hiçbir müdahalesini doğru bulmuyoruz. Halkın Partisi olarak halkın desteği dışında hiçbir yerden destek aramaz ve kabul etmeyiz. Bu topraklarda yaşayan insanların, bu topraklarda kök salanların partisi Halkın Partisi’dir ve bu da son derece onur vericidir” dedi.

“Seçim sistemini değiştireceğiz”

Kudret Özersay, seçim sistemini eleştirdi, “Halkın Partisi göreve geldikten sonra seçim sistemi ile ilgili olarak adım atacak” dedi.

Özersay, “Daha basit, daha kolay anlaşılabilir, insanların tercihlerini ellerinden almayacak” bir seçim sistemi için adım atacaklarını dile getirdi.

“Ülkeyi hukukun üstünlüğüne inananların yönetmelidir”

Ülkeyi siyasetten bağımsız düşünen ve hukukun üstünlüğüne inananların yönetmesi gerektiğini savunan Özersay şunları söyledi:

“Bu memlekette kural tanınamazlığın kökeninde yatan nedenlerden bir tanesi de ülkeyi yönettiği iddiasında olanların kural tanımıyor olmasıdır. Bugün kendi servetinin hesabını vermiyor olan, hiç kimseyi bu açıdan takmıyor olan ülkenin Başbakanı konumunda olan kişiden, evladının yurt dışındaki mezuniyet törenini devlete, bize ödeten bir başbakandan söz ediyorum. Kendi babasına alınan bir kararla üniversite açma izni veren bir bakanlar kurulu üyesi bakandan bahsediyorum. Kendi yakınlarına üniversite kurmaları için devlet arazilerini doğrudan doğruya veren bakanlardan bahsediyorum. Yapı buyken insanların hukuk kurallarına uymasını sağlamak çok da kolay olmaz. Bu ülkede hukukun üstünlüğünü sağlayacak olan şey bu kuralları uygulamakta sorumlu olanların bizzat kendilerinin hukuka uygun davranmalarıdır. İhtiyaç budur, zorunluluk budur. Ülkeyi siyasetten bağımsız düşünen, hukukun üstünlüğüne inanalar yönetmelidir.”

“Halk, hükümet kurma görevini bize verecek”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, statükoyu yaratan ve buna ortak olan ve hesap soramayacakları bir koalisyona Halkın Partisi’nin girmeyeceğini yineledi.

Özersay, “Göreve geldiğimizde hesap soracağımızı söylüyorsak bu hesabı sormamızı engelleyecek, geciktirecek, bir koalisyon kurmamızı kimse bizden beklemesin. Verdiğimiz sözlerin tutulmaması sonucunu doğuracak bir koalisyona girmeyeceğiz. Zaten buna da gerek kalmayacak çünkü Halk hükümeti kurma görevini Halkın Partisi’ne verecek” dedi.

7 Ocak’tan sonra Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti’nin ise hükümette yer alamayacağını iddia eden Özersay, “Vatandaşa baskı yapmaya, vatandaşı yıldırmaya çalışıyorlar. Şölenimize katılmamaları için insanlara mesaj gönderiyorlar. Hiç kimse bugün için kendilerine yapılan tehdit, gönderme ve imayı dikkate almasınlar. Verdiğimiz sözü tutamayacağız ve bir koalisyon ilişkisine girmeyeceğiz ama buna da gerek kalmayacak ve Halkın Partisi iktidara gelecek” diye konuştu.

Özersay, Cumhuriyetçi Türk partisi’ne de yüklendi

Kudret Özersay, şunları söyledi:

“CTP dönemindeki belediye başkanları ile ilgili Sayıştay raporları ortada. Bugün için mevcut statükonun devamını sağlayan iki parti UBP ve CTP’dir. Dolayısıyla bu konuda bir karar alırken on kez düşünmek ve içeriğine bakmak lazımdır. Bugün CTP’nin de ‘hesap soracağız’ diye açıklama yaptığını görüyoruz. Defalarca hükümete gelen bir parti olarak bugüne kadar kime, ne zaman hesap sordular? Usulsüz uygulamalarla birilerine menfaat sağlamalar daha önce yok muydu? Neden o zaman hesap sormadılar? Veya neden halkın önüne çıkıp kendilerini deşifre etmediler? 7 Ocak’tan sonra siyaset ciddi anlamda bir kırılma yaşayacak, statüko çatırdayacak. Siyasetin içinde yıllardır yer alan isimler sahneden çıkacak, Halkın Partisi hükümeti kurduktan sonra sadece bir kısmı mahalleye gitmeyecek mahkemeye de gidecek. Yanlış yapanın ceza almaması hukuksuzluğu tetikler. Biz intikamcı bir parti değiliz. Halkın Partisi’nin duruşu, parti devletinden kurtulup bir hukuk devleti yaratmak için caydırıcılığın olacağı bir hukuk devleti yaratmaktır.”