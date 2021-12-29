Özersay: Halk olarak bu zor günleri de geride bırakmayı başaracağız

Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Özersay, 2022 yılının kolay bir yıl olmayacağını fakat birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğine vurgu yaptı...

Özersay'ın paylaşımı şöyle;

Bugün Pandemi Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ve her gün binlerce PCR testi yaparak salgına karşı mücadelede emek veren uzman arkadaşlarımızı ziyaret ettik, sorunlarını dinledik ve şimdiden yeni yıllarını kutladık. 2022 kolay bir yıl olmayacak ama birlik ve beraberlik içerisinde Halk olarak bu zor günleri de geride bırakmayı başaracağız.