Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
banner107

Özersay: Halk olarak bu zor günleri de geride bırakmayı başaracağız

Halkın Partisi Milletvekili adayları Pandemi hastanesi çalışanlarını ziyaret etti...

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:21
73 Okunma
Özersay: Halk olarak bu zor günleri de geride bırakmayı başaracağız
banner108

Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Özersay, 2022 yılının kolay bir yıl olmayacağını fakat birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğine vurgu yaptı...

Özersay'ın paylaşımı şöyle;

Bugün Pandemi Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ve her gün binlerce PCR testi yaparak salgına karşı mücadelede emek veren uzman arkadaşlarımızı ziyaret ettik, sorunlarını dinledik ve şimdiden yeni yıllarını kutladık. 2022 kolay bir  yıl olmayacak ama birlik ve beraberlik içerisinde Halk olarak bu zor günleri de geride bırakmayı başaracağız.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Yılbaşı etkinliklerinde hızlı yayılan virüse karşı dikkatli olalım”
Tatar: “Yılbaşı etkinliklerinde hızlı yayılan virüse karşı dikkatli olalım”
Hükümet ucuzlama sağlayacak adımlar atmıyor!
Hükümet ucuzlama sağlayacak adımlar atmıyor!
Nisa Hacı’nın tedavisine Memorial Hastanesi’nde devam edilecek
Nisa Hacı’nın tedavisine Memorial Hastanesi’nde devam edilecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim