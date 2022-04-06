Künye
Kıbrıs 16
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
İşlemediği suç kalmamış!
İşlemediği suç kalmamış!
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep Telefonunu Sattı
Kullanmak İçin Emaneten Aldığı Cep...
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandılar
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...
Yayaya çarptı, işte mahkemeden detaylar...

Özersay: “Halkın gücü önünde kimse duramaz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nda elektrik birim fiyatını ve alkolde ise fonu düşürme kararı alınmasına ilişkin “Madem bunu yapacaktınız, neden ölçüsüz zamlar yaparak insanımıza bunu yaşattınız?” diye sordu.

06 Nisan 2022 Çarşamba 09:51
88 Okunma
Özersay: “Halkın gücü önünde kimse duramaz”
banner108

HP’den verilen bilgiye göre, “muhalefetin ve halkın dayanışma içinde hareket etmesinin hükümeti geri adım atmaya mecbur bıraktığına” dikkat çeken Özersay, “Tepki verilmemiş olsaydı hükümet ölçüsüz zamlar yapıp fırsatçılık yapmaya çalışacaktı. Halkın gücü önünde kimse duramaz” dedi.

Özersay açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Hükümet alkol ve elektrik zammı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Bunun tam olarak nasıl bir indirim olacağını hesaplayacağız. Devlet deneme yanılma yoluyla yönetilmez, madem mümkündü insanlara bunu niye yaşattınız? Niye hesaplamadan, planlamadan guduru ve ölçüsüz zam yaptınız? Halkın verdiği tepki sonucunda buna mecbur kaldılar. Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayla hareket etmemiz sonuç verdi.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: KIB-TEK’te yapılacak her reforma sonuna kadar destek vereceğim
Arıklı: KIB-TEK’te yapılacak her reforma sonuna kadar destek vereceğim
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
İşlemediği suç kalmamış!
İşlemediği suç kalmamış!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim