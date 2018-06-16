Özersay: “Hangi partiden olursa olsun…”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, siyasilerin mal beyanlarının incelenmesi konusunda hükümetin verdiği sözü tuttuğunu, gereğini yapacağını söyledi.

Meclis Başkanlık Divanı’nın mal beyanları konusunda toplantılar yaparak ilk kez mal beyanlarını açtığını, incelemelerin başladığını bildiren Özersay sadece şu anda milletvekili olan değil geçmişte milletvekili ve bakan olan ve şu anda bakanlık görevinde olmayan isimlerin beyanlarının da açıldığını, eğer mal varlıkları aşikar şekilde gerçeği yansıtmıyorsa konunun tahminen gelecek hafta Başsavcılık’a aktarılacağını kaydetti.

Özersay, mal beyanı konusunda verdikleri söz ve mal beyanlarının incelenmesinde hangi noktada olunduğuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Halkın Partisi’nin kurulduğundan bu yana, özellikle bakan, milletvekili ve üst düzey kamu görevlilerinin mal beyanlarının denetlenmesi gerektiğini savunduğunu kaydeden Özersay, yürürlükteki yasaya göre mal gizleme, yalan beyan, mal kaçırma gibi eylemlerin suç olduğunu ancak bu güne değin eğer varsa bu suçun tespiti için gerçek anlamda bir denetleme yapılmadığını belirtti.

Özersay, hükümet kurulurken dört siyasi partinin, Koalisyon Protokolüne Mal Bildirimi Yasası’nın gereğini yapacağı sözünü verdiğini hatırlatarak, hükümet kurulduktan sonra bu konuda en az üç kez açıklama yaptığını , mal beyanlarının yakında açılacağını ve denetleneceğini söylediğini kaydetti.

Göreve geldikten sonra bu denetleme sürecinin önünü açmak için Meclis Başkanlığı’na bazı mektuplar ve belgeler de sunduğunu ifade eden Özersay, şu anda hangi aşamada olunduğuna dair de şu açıklamayı yaptı:

“Meclis Divanı mal beyanları konusunda toplantılar yaptı. Geçmişte yapılmamış olan bir şey yapıldı ve mal beyanları açıldı. Bu bir ilktir diye biliyorum, yanlışım varsa birisi düzeltsin. Yasada belirtilen şekilde divan üyesi vekiller huzurunda inceleme başladı. Sadece şu anda milletvekili olan değil geçmişte milletvekili ve bakan olan ve şu anda bakanlık görevinde olmayan isimlerin beyanları da açıldı.Şimdi vekillerin/bakanların/bir önceki dönem vekil veya bakan veya başbakan olanların beyan ettikleri mal varlıkları aşikar şekilde gerçeği yansıtmıyorsa konu Başsavcılık’a aktarılacak.”

Özersay, gelecek hafta bu nitelikle bazı beyanların Başsavcılık’a aktarılacağını tahmin ettiğini belirterek, o zaman da kamuoyuna bilgi vereceğini duyurdu.

“HÜKÜMET SÖZÜNÜ TUTTU”

Kudret Özersay, özetle hükümetin bu konuda verdiği sözü tuttuğunu ve tutmaya devam edeceğini, gereğini yapacağını vurgulayarak “Bu koalisyon protokolüyle birbirimize verdiğimiz bir söz olduğu kadar Halka karşı sorumluluğumuzdur, taahhüdümüzdür” ifadelerini kullandı.

Özersay, mal beyanları Başsavcılık’a iletilen vekil/bakan/eski vekil eski bakan veya eski başbakanların ne olacağı konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Başsavcılık yapacağı incelemeyle yasaya aykırı yalan beyan, mal gizleme/mal kaçırma durumlarının olup olmadığına bakacak. Eğer beyan ile gerçek örtüşmüyorsa veya yapılan beyandan sonra kaynağı belli olmayan ani zenginleşme olduysa ya da önemli bir artış olmasına rağmen beyan yapılmadıysa yasanın ihlal edildiği saptamasını yapacak olan Başsavcılık suç unsuru olduğu için Meclis’e başvuracak.

“BAŞSAVCILIK SUÇ İŞLEDİĞİ DÜŞÜNCESİNDEYSE DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI İSTEYECEK”

Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alınmasına neden olabilecek bu suçlarla ilgili olarak Başsavcılık bir milletvekilinin suç işlediği düşüncesindeyse Meclis’e bu kişi veya kişilerin dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunacak. Aynen geçtiğimiz haftalarda bir milletvekili ile ilgili olarak yaptığı gibi.

“HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN…”



Bunun ertesinde de yine koalisyon protokolümüzde söz verdiğimiz gibi hangi partiden olursa olsun savcılıktan bir vekile dair dokunulmazlığın kaldırılması talebi gelirse dokunulmazlığın kaldırılması yönünde hareket edeceğiz. Peki sonra? Sonra, mahkeme önünde yargılama ve suç işlendiği kesinleşirse ceza.”

Kudret Özersay, varsa suç işlemiş olanların mahkemeye gönderileceğini, sabırla ve inatla sürecin takipçisi olacaklarını ve sözlerini tutacaklarını, halkı da her aşamada bilgilendireceklerini kaydetti.