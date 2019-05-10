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Özersay: Hayır dediğimiz her arazi, maliye bakanlığı yetkileri ile kiralanmış!

10 Mayıs 2019 Cuma 14:12
Özersay: Hayır dediğimiz her arazi, maliye bakanlığı yetkileri ile kiralanmış!
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Özersay, 2018’in Aralık ayında bütçe görüşülürken, bilgilerine Yenişehir’deki bir yurt arazisi ile ilgili yaşanan olayı anımsattı.

Bu arazinin de Serdar beyin başka bir yakınına verildiğini anlatan Özersay, “Bizim dönemimizde bakan yakınlarına arazi verilmeyecek” rahatlığı ile yaşadıklarını söyledi.

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“Biz bu sözleri halka vererek geldik” ifadesini kullanan Özersay devamla şunları söyledi:

“Serdar bey bizim hükümet döneminde de arazi kiralamaya devam etmiş. Kime? Oğluna, kızına. Bizim hayır dediğimiz her arazi, maliye bakanlığı yetkileri ile kiralanmış.

Bu sadece beni rahatsız etmiyor. Etmemeli. CTP ve TDP de güven sorunu yaşıyor. Neden sadece beni rahatsız etsin ki? Bu etik bir duruş.

Başbakan bile kendi döneminde kiralama olmadığını sanıyor. Sanıyor diyorum çünkü kiralanmış. Ortaklıkla bağdaşmayan, eski alışkanlıkların devam ettiği bir süreç yaşadık. Bu noktadan sonra devam edemezdik.”

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Özersay
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