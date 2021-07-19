GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs Web TV’de programcı Çiğdem Aydın’a özel açıklamalarda bulunan HP Genel Başkanı ve Dışişleri Eski Bakanı Kudret Özersay, henüz bir açıklama yapmak için erken olduğunu, Dışişleri Eski Bakanı olarak beklenen mesajın çıkmadığını düşündüğünü aktardı. Özersay, 20 Temmuz kutlamalarında tören alanında bir konuşma yapılır ve önemli bazı dış mesajlar verilirse, bununla ilgili açıklama yapılabileceğini söyledi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaten malumun ilanı yaptığını söyleyerek, “Biz Halkın Partisi olarak Cumhuriyet Meclisi’ndeydik. Kendisini karşıladık. Orada ev sahibi olarak gerekli hürmetimizi gösterdik. Ama bu aynı fikirde olduğumuzu göstermez” dedi. Açıklamasını bir örnekle tamamlayan Özersay, “Bu ekonomik krizde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na bu darlıkta aciliyeti yok” diyerek, oraya yapılacak olan o yatırımın ekonomik olarak daha farklı yerlere kanalize edilmesini daha doğru bulduğunu aktardı.