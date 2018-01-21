Özersay: "Her devlet güvenliğini sağlamak için tedbirler alır"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özersay, "Her devlet kendi güvenliğini sağlamak için tedbirler alır, belirli şartlarda sınır ötesi harekatlar da yapar" dedi.

Özersay'ın paylaşımı şöyle:

"Kendi topraklarını başkalarının güvenliğine karşı faaliyette bulunan silahlı gruplara kullandırtmaları durumunda devletler, toprak bütünlüğüne saygı ilkesinin arkasına saklanamazlar. Her devlet kendi güvenliğini sağlamak için tedbirler alır, belirli şartlarda sınır ötesi harekatlar da yapar. Özellikle komşularınız ya kendi topraklarını kontrol edemedikleri için ya da bilerek sizin toprak bütünlüğünüze ve siyasi bağımsızlığına karşı bazı silahlı gruplarca kendi topraklarının kullanılmasına müsaade ettikleri için sınır ötesi harekatlar yapılabilir.

Suriye’de bir nevi iç savaş yaşandıktan sonra hükümetin kontrolü altında olmayan Suriye topraklarında Türkiye’nin güvenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit eden ve aslıda bölgede yeni bir devlet yapılanmasına neden olup Suriye’nin de toprak bütünlüğünü tehlikeye sokan yapılar ortaya çıktı. Türkiye’nin Afrin harekatını bu bağlamda değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Harekatın tüm terör örgütlerini etkisiz hale getirecek şekilde, Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamaya dönük sonuçlar elde edilerek başarıyla tamamlanmasını diliyorum.

Türkiye, bölge ülkelerine de uluslararası aktörlere de, kendi güvenliği ve toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda gereğini yapmaktan çekinmeyeceğinin de mesajını veriyor. Geleceğe dönük olarak caydırıcılık bağlamında da bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım tez zamanda sonuç alınır ve bölgede sulh sağlanır."