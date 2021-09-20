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Özersay: Herkes usandı...

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bir dönemin sonuna gelindiğini ve bunu hükümetin başı olarak Başbakan Ersan Saner’in de gayet iyi bildiğini savundu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 16:41
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Özersay: Herkes usandı...

Başbakan Ersan Saner’in İskenderun’da yaptığı "Kuzey Kıbrıs neden bir Dubai, neden bir Singapur olmasın!" açıklamasını ve serbest bölge söylemlerini eleştiren Özersay “Artık serbest bölge, Dubai ve Singapur gibi içi boş, altı dolu olmayan popülist söylemleri bir kenara bırakın” çağrısı yaptı.

“Ersan Bey’in partisi yani UBP son 30 yıldan uzun süredir hükümettedir ve serbest bölge söylemini son 12 yıldır sürdürüyor ama altı boş olduğu için ortada hiçbir şey yok” ifadelerini kullanan Özersay, Başbakan Saner’i Türkiye’de gezip açıklama yapmaktan vazgeçmeye çağırdı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, UBP’nin 30 yıldan fazladır hükümette olduğunu, serbest bölge söylemlerinin de 2009’dan beri tekrarlandığını ama herhangi bir hamle yapılmadığını kaydetti.

Özersay şöyle devam etti:

“Vallahi eğer bu bir soruysa partisinin 30 yıldan uzun süre hükümette yer aldığını Ersan Bey’e anımsatmak lazım herhalde. Ersan Bey bir de KKTC'yi serbest bölge yapacağını söylemiş yine ve yine ortada bir içerik yok. Mesela bu konuda da tam 12 yıl önce yine kendi partisi Kıbrıs Türk kamuoyuna şu mesajı vermiş, bunu da Ersan beye anımsatmak lazım herhalde: ‘Yeni bir vizyon olarak, serbest bölge projesini hazırladık’ Ne zaman? 2009’da! Artık bu içi boş, popülist söylemleri ve ha bire Türkiye'de gezip dolaşıp açıklamalar yapmayı bir kenara bırakın da herkes usandı artık. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki bir dönemin sonuna geldik...”

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Kudret Özersay
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