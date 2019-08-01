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Özersay: Hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz

Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada "Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz" mesajını verdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:01
Özersay: Hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada "Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz" mesajını verdi.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. En az bu onurlu tarihimiz kadar, hatta daha da önemli olan bundan sonrasındaki duruşumuzdur. Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz. 

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Anahtar Kelimeler:
Udret Özersay1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı
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