Özersay: Hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada "Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz" mesajını verdi.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Bu topraklara ilk gelişimizi, kök salışımızı ve direnerek, mukavemet ederek var oluşumuzu simgeleyen 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun. En az bu onurlu tarihimiz kadar, hatta daha da önemli olan bundan sonrasındaki duruşumuzdur. Bu topraklarda kendi kimliğimizle, hiç pes etmeden var olmaya devam etmeliyiz, edeceğiz.