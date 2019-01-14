Özersay Hill ve Mitchell ile Kıbrıs’ı konuştu

Rum basınından Kathimerini gazetesi internet sayfasındakie göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’de “önemliler” gerçekleştirdi. Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Özersay’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ve Rusya Danışmanıile bir araya geldiğini belirtti.

Habere göre, Özersay, ABD liderliği adına Doğu Akdeniz’deki geniş bölgedeki gelişmeleri kaydeden ve de takip eden ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ile de görüştü. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Beyaz Saray’da, Fiona Hill ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve BM Barış Gücü’nün geleceğini ele aldığı belirtildi.