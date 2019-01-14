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Özersay Hill ve Mitchell ile Kıbrıs’ı konuştu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ABD’de gerçekleştirdiği temaslarda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:21
Özersay Hill ve Mitchell ile Kıbrıs’ı konuştu

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Rum basınından Kathimerini gazetesi internet sayfasındaki habere göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD’de “önemli görüşmeler” gerçekleştirdi. Kathimerini gazetesi, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Özersay’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ve Rusya Danışmanı Fiona Hill ile bir araya geldiğini belirtti.

Habere göre, Özersay, ABD liderliği adına Doğu Akdeniz’deki geniş bölgedeki gelişmeleri kaydeden ve de takip eden ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ile de görüştü. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Beyaz Saray’da, Fiona Hill ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve BM Barış Gücü’nün geleceğini ele aldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayABDFiona HillWess MitchellGörüşmeHaberGündemKıbrıs
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