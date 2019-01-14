Habere göre, Özersay, ABD liderliği adına Doğu Akdeniz’deki geniş bölgedeki gelişmeleri kaydeden ve de takip eden ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ile de görüştü. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Beyaz Saray’da, Fiona Hill ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve BM Barış Gücü’nün geleceğini ele aldığı belirtildi.
Özersay Hill ve Mitchell ile Kıbrıs’ı konuştu
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ABD’de gerçekleştirdiği temaslarda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
14 Ocak 2019 Pazartesi 13:21