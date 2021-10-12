Özersay: “HP pek çok yerde belediye başkan adayları çıkaracak”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Genç TV’de yayınlanan ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özersay, HP’nin hükümette olduğu süreçte birçok ders çıkardığını ifade ederek, “Hatamız da oldu eksiğimiz de oldu ama biz bir özeleştiri yaptık. HP yaşadıklarından ötürü daha olgun bir parti oldu” diye konuştu.

Genel seçimlerde mevcut milletvekillerin yanı sıra toplumun bildiği ve güvendiği isimlerinde aday listesinde olacağını vurgulayan Özersay, toplumun tanımadığı yeni kişilerin de listede yer alacağı aktardı.

Konunun henüz netleşmediğini dile getiren Özersay, “Vatandaş, isim listesine baktığında bir güven duyacak ve sahip çıkacaktır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Senenin başından itibaren parti tüzüğünün değiştiğini de hatırlatan HP lideri Özersay, artık köylerde de örgütlenmeye başladıklarını dile getirdi.

HP Genel Başkanı Özersay, genel seçimlerinin tamalanmasının ardından yerel seçimler için çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade ederek, “Geçen yaşadığımız belediye seçimleri de bizim için tecrübe olmuştu. Belediye meclis seçimlerinde koalisyonun gazabına uğradık” şeklinde konuştu.

Özersay, HP’nin pek çok yerde ve önemli miktarda belediye başkan adayları çıkaracağının da altını çizerek, bazı yerlerde sürpriz isimlerin ortaya çıkacağını ancak şu anda önceliğin memleketin nefes alması olduğunu vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI