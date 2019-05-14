Özersay, HP PM sonrası açıklama yaptı

Halkın Partisi Genel Başkanı KudretPM toplantısı sonrası yaptığıda HP’nin hükümet kurmak için görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi. Halkın Partisi Parti Meclisi bugün saat 18.30 sıralarında toplandı. Yaklaşık 5 saatlik toplantının ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP PM’de alınan kararları açıkladı. Özersay, Halkın Partisi’nin hükümet kurmak için başka partilerle görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Özersay: Bu akşam yapmış olduğu toplantıda, oy çokluğu ile hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde herhangi bir siyasi partiden görüşme talebi gelmesi halinde görüşme yapmaya hazırız kararı geçmiştir. Önümüzdeki günlerde bu yönde bir talep gelmesi durumunda gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz” dedi. Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in açıklamasını değerlendirir misiniz sorusu üzerine “Daha önce çok net bir biçimde koalisyon kurmayı düşünmediğimiz için, bir zaman kaybı olacağı gerekçesi ile bunu söylemiştik ve izahını da yapmıştık dolayısıyla hiç kimse kendi kendini kandırmasın bu akşam partinin aldığı kararda görüşme talebi gelirse hangi siyasi partiden olursa olsun görüşmek yönünde bir karardır. İllaki koalisyon kurmakla sonuçlanmayabilir. Muhalefet kalmakla da sonuçlanabilir. Yapılacak olan talep ve gelecek olan görüş sonrasında yapılan PM sonrasında bu süreç ilerleyecektir. Bu bir sonuca işaret etmez. Bu süreçle ilgili olarak siyasi parti fark etmeksizin görüşme yapmaya hazır olduğumuzun açıklamasıdır.