Özersay: Bu akşam yapmış olduğu toplantıda, oy çokluğu ile hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde herhangi bir siyasi partiden görüşme talebi gelmesi halinde görüşme yapmaya hazırız kararı geçmiştir. Önümüzdeki günlerde bu yönde bir talep gelmesi durumunda gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz” dedi. Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in açıklamasını değerlendirir misiniz sorusu üzerine “Daha önce çok net bir biçimde koalisyon kurmayı düşünmediğimiz için, bir zaman kaybı olacağı gerekçesi ile bunu söylemiştik ve izahını da yapmıştık dolayısıyla hiç kimse kendi kendini kandırmasın bu akşam partinin aldığı kararda görüşme talebi gelirse hangi siyasi partiden olursa olsun görüşmek yönünde bir karardır. İllaki koalisyon kurmakla sonuçlanmayabilir. Muhalefet kalmakla da sonuçlanabilir. Yapılacak olan talep ve gelecek olan görüş sonrasında yapılan PM sonrasında bu süreç ilerleyecektir. Bu bir sonuca işaret etmez. Bu süreçle ilgili olarak siyasi parti fark etmeksizin görüşme yapmaya hazır olduğumuzun açıklamasıdır.
Özersay, HP PM sonrası açıklama yaptı
Özersay, HP’nin hükümet kurmak için görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi
14 Mayıs 2019 Salı 08:15
ahhhhh özersay ahhhh sen bu memleketin başına gelmiş geçmiş en kötü siyasetcisi olacaksın hakkımıza hayır wahh wahhh halimizeee
Bir aslan miyaw dedi!!
siyaset oynaklıktır pensibine geldin demek ki... e neydi be canım önceleri o atıp tutmalar...
Ülkemizde yapılan Siyasetin en yozlaşmış, en köhneleşmiş ve en hastalıklı ifade edilebileceği söz: "Fasulyenin yahnisi, gitdi geldi aynisi" .
Allah rahmet eylesin Ciğerci Ahmet Dayı
Gule gule sana yolun acık olsun :))