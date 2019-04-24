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Özersay ‘hükümet dağılacak’ söylemlerine cevap verdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ‘hükümet dağılacak’ söylemlerine cevap verdi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 08:28
Özersay ‘hükümet dağılacak’ söylemlerine cevap verdi
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Hükümetin dağılacağına ilişkin çıkan söylemlere sosyal medya hesabından cevap veren Özersay:

“Biz görevimizin başındayız, son 14 aydır olduğu gibi. Telkinlere, tavsiyelere göre hareket eden bir siyasi parti olmuş olsaydık bu hükümete daha en baştan girmezdik zaten. Pek çok talihsizliğe ve ciddi mali sorunların varlığına karşın sözümüzde durduk ve durmaya devam ediyoruz. Hükümet bağlamında kimi rahatsızlıklarımızı en baştan itibaren şeffaf şekilde kamuoyu ile de paylaştık geçmişte, gizlemedik, ortaklarımıza da kamuoyuna da söyledik. Gizli saklı alengirli işlerle işimiz olmaz bizim. Namık Kemal Kıbrıs’ta dedikodu konusunda yine haklı çıkıyor ama başta da dediğim gibi hükümet görevinin başındadır” dedi.

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Son Güncelleme: 24.04.2019 08:30
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