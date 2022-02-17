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Özersay, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT’de katıldığı ’18. Saat’ programında hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi.

17 Şubat 2022 Perşembe 19:19
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Özersay, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirdi
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Özersay, UBP ile ikili hükümet kurma konusunda yaptıkları görüşme sürecinin başında olduklarını  belirtti.

UBP ile neyi yapıp neyi yapmayacağımız konusunu görüşüyoruz” diyen Özersay, herhangi bir pazarlık aşamasına geçmediklerini söyledi.

Özersay, “Bizim önceliğimiz göreve geldğimiz zaman hangi adımları atacağız hangi yasalara önceklik vereceğiz ilkelerimiz nelerdir bunlar önemli bu yöndeki fikirlerimizi de paylaştık ve karşı tarafa da sorularımızı yönelttik”dedi.

Yakın zamanda hükümette bulunduklarını ve bazı sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden Özersay,  aynı sıkıntıları yaşamamak adına olası bir hükümetin göreve gelmesi halinde nerlere ağırlık verecekleri konusunda bazı sorular yönelttiklerini ifade etti.

Özersay, “Neyi alacağımız, hangi bakanlığı alacağımız noktasından çok neyi yapacağımıza odaklandık. İlkeler son derece önemlidir. Eğer uzlaşabilirsek hükümette uzlaşma olması için de ortaya bir çaba koyacağız.” dedi.

Eş zamanlı başka pazarlıklar yapılmasının da sıkıntı olduğunu kaydeden Özersay,  diğer hükümet modelleriyle çalışmanın son bulması gerektiğini ifade etti.

Bir soru üzerine ise Özersay, “Biz UBP’ye yanıt vermeyeceğiz  yazılı bir belge sunacağımızı iletmiştik. Sorularımızı sorup yanıtlarnı almayı bekleyeceğiz karşı taraftan da  yazılı yanıt bekleyeceğiz. Bu sürecin uzun uzun gitmesini ve birden fazla hükümet modelinin eş zamanlı doğru bulmuyoruz. Uzun ömürlü bir hükümet olması bizim için çok önemlidir. İyi yönetimle sosyal adaletin sağlancağı ve gelir kaybını düzenleyecek uzun ömürlü bir koalisyona ihtiyaç var ve biz bunun için uğraşacağız. Eğer uzalaşı olmazsa ve hükümete yer alamazsak yine memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay, UBP’den bazı güvenceler isteyeceklerini daha önceki 4’lü ve ikili koalisyon ortaklıklarından çıkardıkları tecrübeden yola çıkarak temel ilkelerden sapmalar olmaması ve uzun ömürlü bir hükümet olsun diye yarın UBP’ye yazılı metin gönderecekelrini ve  UBP’den de yazılı güvence bekleyecekelrini belirtti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, görüşmede birlikte hükümet kurulduğu takdirde, hangi icraatların ve çalışmaların yapılabileceği hakkında görüşlerini ve vizyonlarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Henüz ayarlanmış bir üçüncü görüşme olmadığını söyleyen Özersay, görüşmelerin pazarlık aşamasına geçmediğinin ve sürecin henüz başında olunduğunun altını çizdi.

BRT

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