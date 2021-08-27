Özersay: “Hükümetin salgın konusunda bize faydadan çok zararı var”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden artan Koronavirüs vakalarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Özersay, “Geçen yıl yaz döneminde sıfır vaka noktasından, bu yıl yazın göbeğinde günlük ortalama 170 vaka ve ardı arkası kesilmeyen can kayıpları. Kışta başımıza gelebilecekleri düşünmek dahi istemiyorum” ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Özersay, “Kendi kendiyle kavga eden bir hükümet demek bu salgında ilerleyen günlerde can kayıplarının maalesef daha da artması demektir” dedi.

Kudret Özersay, “Endişeliyim, hükümetin salgın konusunda bize faydadan çok zararı var, siz siz olun kendinizi koruyun” şeklinde konuştu.