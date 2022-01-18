Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş yaptı
Müşterilerin kart bilgileriyle internetten alışveriş...
18 adet çeki sahteleyip tedavüle sürdü
18 adet çeki sahteleyip tedavüle...
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti

Özersay: “İddia içeren açıklamalara seçime giden süreçte itibar etmemek gerekir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

18 Ocak 2022 Salı 22:33
33 Okunma
Özersay: “İddia içeren açıklamalara seçime giden süreçte itibar etmemek gerekir”
banner108

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Ercan Havalimanı’nın Türkiye'nin iç hatları kapsamına alınacağı” yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, “Herhangi bir şekilde itibar etmiyorum” dedi.

Özersay, son 3 ay içerisine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Birinci, ‘Bu memlekette ekmek fiyatları kesinlikle 4 TL olamaz. Buna müdahale edeceğiz’ denildi, bu açıklamanın ardından bir ay geçti. Ekmek şu anda 4, 4 buçuk veya 5 TL’den satılıyor. Hani olmazdı? Oluyor. Düşüremediğiniz fiyatı söylemeyeceksiniz.

İkinci, ‘Önümüzdeki Perşembe akaryakıtta indirime gidilmesini bekliyorum’ denildi, sanırım Sayın Sucuoğlu hala bekliyor. Yürütmenin başı olarak yapabilmeniz lazım, o da olmadı.

Şimdi de ‘Ercan Havaalanı iç hatlar muamelesi görülecek’ denildi, vergi bağlamında mı söylüyorsunuz belli değil. Bir gün sonra ‘ben öyle demedim, tam olarak öyle bir şey değil’ deniyor.”

HP Genel Başkanı Özersay, “Bu gibi açıklamalara, iddia içeren açıklamalara seçime giden süreçte ağırlığı olmayan açıklamalar olarak bakmak ve itibar etmemek gerekir” ifadelerini kullandı, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın konuyla ilgili açıklamalarına işaret etti.

Özersay, “Biraz ayakları yere basarak konuşmak gerekir. Herkes bu son 3 haftadır ‘kendi ayakları üzerinde duran ekonomi’ diyor, herkes bu ezberi tekrar ediyor” şeklinde konuştu.

“Önce ayakları yere basan politikalar ortaya koyacaksınız” diyen Kudret Özersay, Başbakan Sucuoğlu’nun açıklamasının ‘talihsiz’ olduğunu da vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta festival alanı ve sağlık ocağı bölgesinde elektrik yok
Güzelyurt’ta festival alanı ve sağlık ocağı bölgesinde elektrik yok
Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı bölgelere elektrik verilemiyor
Lefkoşa ve Gazimağusa’da bazı bölgelere elektrik verilemiyor
Polis, şahısları tedavilerinin ardından tutukladı
Polis, şahısları tedavilerinin ardından tutukladı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim