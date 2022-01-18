Özersay: “İddia içeren açıklamalara seçime giden süreçte itibar etmemek gerekir”

Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun “Ercan Havalimanı’nın Türkiye'nin iç hatları kapsamına alınacağı” yönündeki açıklamalarını değerlendirerek, “Herhangi bir şekilde itibar etmiyorum” dedi.

Özersay, son 3 ay içerisine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Birinci, ‘Bu memlekette ekmek fiyatları kesinlikle 4 TL olamaz. Buna müdahale edeceğiz’ denildi, bu açıklamanın ardından bir ay geçti. Ekmek şu anda 4, 4 buçuk veya 5 TL’den satılıyor. Hani olmazdı? Oluyor. Düşüremediğiniz fiyatı söylemeyeceksiniz.

İkinci, ‘Önümüzdeki Perşembe akaryakıtta indirime gidilmesini bekliyorum’ denildi, sanırım Sayın Sucuoğlu hala bekliyor. Yürütmenin başı olarak yapabilmeniz lazım, o da olmadı.

Şimdi de ‘Ercan Havaalanı iç hatlar muamelesi görülecek’ denildi, vergi bağlamında mı söylüyorsunuz belli değil. Bir gün sonra ‘ben öyle demedim, tam olarak öyle bir şey değil’ deniyor.”

HP Genel Başkanı Özersay, “Bu gibi açıklamalara, iddia içeren açıklamalara seçime giden süreçte ağırlığı olmayan açıklamalar olarak bakmak ve itibar etmemek gerekir” ifadelerini kullandı, eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın konuyla ilgili açıklamalarına işaret etti.

Özersay, “Biraz ayakları yere basarak konuşmak gerekir. Herkes bu son 3 haftadır ‘kendi ayakları üzerinde duran ekonomi’ diyor, herkes bu ezberi tekrar ediyor” şeklinde konuştu.

“Önce ayakları yere basan politikalar ortaya koyacaksınız” diyen Kudret Özersay, Başbakan Sucuoğlu’nun açıklamasının ‘talihsiz’ olduğunu da vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI