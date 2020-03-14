Özersay: “İki yıldır ülkeyi yönetmekten ziyade krizleri yönetmek durumunda kaldık”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, son iki yıl içerisinde gerek 4’lü koalisyon hükümeti, gerekse UBP-HP koalisyon hükümeti süreçlerine bakıldığında ülkeyi yönetmekten ziyade ‘krizleri’ yönetmek durumunda kaldıklarını ifade etti.

Sosyal medya paylaşımıyla Bakanlar Kurulu kararıyla almak durumunda kaldıkları ‘kısmi OHAL’ kararı ve hükümette bulundukları süreç boyunca yaşanan sıkıntıları aktaran Özersay, durumu, “İki yıldır hükümetteyiz, başımıza gelmeyen kalmadı” ifadeleriyle değerlendirdi.

Bu gibi dönemlerde herkesin anlayışlı ve hoşgörülü olması gerektiğini vurgulayan Özersay, görevlerini yaparken takdir beklemediklerini, bu gibi kriz durumlarında insanlardan sadece anlayış ve hoşgörü beklediklerini belirtti.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“İki yıldır hükümetteyiz, başımıza gelmeyen kalmadı:

-Tarihimizde görülmemiş bir döviz krizi ve ekonomik kriz;

-Tarihimizde görülmemiş bir sel felaketi ve can kayıpları;

-Tarihimizde ilk kez ülkemize füze düşmesi;

-Tarihimizde ilk kez bu denli büyük bir cephanelik patlaması;

-Devlet hastanemizin yanması;

-Belki de dünya tarihinde ilk kez bu denli bir virüs salgını…

Son iki yıldır hükümette ülkeyi yönetmekten ziyade KRİZLERİ YÖNETMEK durumunda kaldık. Koalisyon ortaklarımızla birlikte eksiklerimiz de yanlışlarımız da olmuş olabilir ancak tüm bu krizlerde iyi niyetle, sabahlara kadar çalıştık, aynen bu akşam olduğu gibi.

Takdir değildir beklediğim, çünkü dediğim gibi eksiğimiz de yanlışımız da oldu elbet. Ama en azından bu evrensel krizin yakıcı etkileriyle boğuşurken lütfen birbirimize karşı daha anlayışlı, hoşgörülü olalım.”