Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Özersay, İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi

Özersay bugün İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi. 

29 Ocak 2020 Çarşamba 17:52
Özersay, İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi

Londra’da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi. 

Özersay, The Guardian’ın diplomasi editörü Patric Wintour ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı ilgilendiren uluslararası gelişmelerle ilgili konuştu. 

Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının sesinin uluslararası alanda duyulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Son Güncelleme: 29.01.2020 17:56
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberRöportajİngilizÖzersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Öz 2020-01-29 18:09:13

Hasbelkader milletvekili, bakan başbakan yardımcısı oldu. Şov yapabildiği kadar yapacak tabii.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Kaza yapıp Polise yalan bilgi veren 4 kişi tutuklandı
Kaza yapıp Polise yalan bilgi veren 4 kişi tutuklandı
Çağatay: “Sesimizi duyurmaya da devam edeceğiz”
Çağatay: “Sesimizi duyurmaya da devam edeceğiz”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim