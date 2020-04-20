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Özersay: “İngiltere’de koronavirüs nedeniyle toplam 80 Kıbrıslı Türkü kaybettik”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “İngiltere’de koronavirüs nedeniyle toplam 80 Kıbrıslı Türkü kaybettik” dedi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 09:27
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Özersay: “İngiltere’de koronavirüs nedeniyle toplam 80 Kıbrıslı Türkü kaybettik”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle İngiltere’de yaşayan 80 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini belirtti.

Özersay, hayatını kaybedenler arasında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de bulunduğunu ifade etti.

Özersay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımdı şu ifadeleri kullandı:

“Salgın nedeniyle Kıbrıs Türk Halkı önemli kayıplar veriyor maalesef. Bugün Londra Temsilciliğimizden aldığım resmi rakamlara göre salgın sonucu Birleşik Krallık’ta bugüne kadar 80 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan. Hepsine Allahtan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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