Özersay, iptal kararından memnun

Kamuoyu vicdanında rahatsızlık yaratan ‘adrese teslim’ ambulans ihalesinden ciddi şekilde rahatsızlık duyan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ambulans ihalesinin iptal edilmesi için Başbakan Ersin Tatar’a baskı yaptı.

Hükümet ortakları, hükümetin HP kanadında da rahatsızlık yaratan ambulans ihalesinin iptal edilmesi yönünde görüş birliğine vardı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yakın çevresine, kamuoyunda tepkilere neden olan ambulans ihalesinin iptal edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin bu zor zamanlarda uyum içerisine olması da toplumda olumlu yansımalara neden oldu.