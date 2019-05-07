Özersay: İptalini istiyoruz

Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Halkın Partisi’nin Maliye üzerinden kiralanan arazi konusundaki görüşlerini dile getirdi. Bu konuda asıl meselenin, kiralamanın hukuka uygun mu, aykırı mı yapıldığı meselesi olmadığına işaret eden Özersay, “Yani kiralama ihale olmadan yapıldığında evet bir sorun vardır ve bunu tartışabilirsiniz ama mesele hukuki bir mesele olmaktan öte ve belki de ondan çok daha önemli olacak şekilde bir etik meseledir” dedi.

“BAKAN ÇOCUKLARINA DEVLET ARAZİSİNİN KİRALANMASINI HİÇBİR ZAMAN DOĞRU BULMADIK”

Kudret Özersay, Halkın Partisi olarak bakanların birinci derece yakınlarına, yani bu örnekte Bakan çocuklarına devlet arazisinin kiralanmasını hiçbir zaman doğru bulmadıklarını ve bu hükümet döneminde de izin vermeyip, rıza göstermediklerini belirtti.

Özersay, “Oysa şimdi bu işlem, bizim karşı olduğumuzu bilen bir ortağımız tarafından bize bilgi verilmeden, itirazımıza rağmen yapılmıştır” dedi.

“İPTALİNİ İSTİYORUZ”

Bu kiralama işleminin iptal edilmesini istediklerini kaydeden Özersay, şöyle devam etti:

“İhale yasası bağlamında bir ihale yoluyla veya belirlenecek bir usulle, ilgili kişi veya şirketin projesi kriterleri yerine getirir ve kazanır, ihale ile araziyi kiralar, bu bir Bakanın oğlu da olsa ona kimsenin itirazı olmaz”

Özersay, geçen 15 ay boyunca Maliye eliyle yapılan ve bilgilerine gelmeyen bu türden tüm kiralamaların dökümünü istediklerini belirtti.

Bunu kamuoyuyla da paylaşmanın gerekli olduğuna inandıklarını kaydeden Özersay, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bu konuyu gündeme taşıyacaklarını ve o listede başka kimlere kiralama yapıldığını da dikkatlice inceleyeceklerini vurguladı.

Özersay, “Einstein ‘insanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri ve inançlarıdır’ demiş bir zamanlar. Sanıyorum bu söz, bir açıdan siyasi partiler için de geçerlidir” dedi.