Özersay : İş birliği birinci tercihimiz

Bakan Özersay, denizlerdeki faaliyetler konusunda istikrar vurgusu yaptı; Türkiye’nin KKTC ile birlikte Doğu Akdeniz’deki haklarına sahip çıkmak için proaktif bir politika benimsediğine dikkat çekti:

“Karadeniz’de olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de bu çalışmalara istikrarlı bir biçimde devam ettiğimiz sürece Doğu Akdeniz bölgesinde gerek KKTC'nin kendi deniz yetki alanları içerisinde verdiği lisanslar içerisinde gerekse Türkiye’nin deniz yetki alanları içerisinde bu kaynaklara erişeceğiz.”

"İş birliği" vizyonu

Kudret Özersay, bölgedeki aktörlere Doğu Akdeniz’deki değişmeyen vizyonlarının iş birliği yapmak olduğunu da hatırlattı:

"Gelin iş birliği yapalım; oturalım, konuşalım, bu kaynakları paylaşalım diyoruz. Yok eğer bunu tek başımıza yapacağız diyorlarsa biz size karşı güç kullanıp sizi engellemeye çalışmak yerine biz de bu adımları atacağız dedik. Bu adımları atabileceğimizi ve sonuç da alabileceğimizi gösterdik.”

Özersay, kararlı duruşun bölgede hem Türkiye’ye hem de KKTC'ye büyük güç kazandırdığını sözlerine ekledi.